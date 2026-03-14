La compañía asturiana Empathy entama una intelixencia artificial al marxe de grandes proveedores: quier ser la so alternativa

El grupu teunolóxicu d'orixe asturianu Empathy entamó una nube privada d'intelixencia artificial (IA) al marxe de los grandes proveedores teunolóxicos. Ello ye que fontes del grupu señalaron qu'Empathy AI, qu'asina se denomina la iniciativa, ye una apuesta por ufiertar una "alternativa soberana" a les grandes teunolóxiques de China y Estaos Xuníos.

Empathy, que nació en Xixón en 2012 como compañía de soluciones de comerciu dixital y llegó a ser el mayor veceru d'Amazon Web Services nel norte d'España, tien anguaño presencia n'Estaos Xuníos y Reinu Uníu y más de 3.000 veceros, ente los que destaquen Vodafone, Casa del Libro o Primor, ente otros. El grupu entamó la so propia nube privada con IA, instalada y operada dafechu dende les sos oficines ensin emisiones n'España. Ángel Maldonado, CEO d'Empathy Holdings, señaló que la iniciativa nació frutu de la encodadura polos abusos" de les "big tech" en privacidá, xubíes inesperaes de costos, amenaces contra la propiedá intelectual desarrollada internamente, cambios unillaterales ensin previu avisu que "ruempen" les ferramientes sosteníes sobre esti proveedores... "Tamos confiando la revolución industrial del sieglu XXI a los mesmos oligarques dixitales que yá demostraron nel pasáu que la so única prioridá son los sos propios beneficios frente al bienestar social", señaló Ángel Maldonado.

La infraestructura d'Empathy yá da serviciu a más de 500 compañíes –con unos chatbots y asistentes d'IA que funcionen so esa arquitectura– y agora ponse a disposición d'otres empreses. Los sos promotores destaquen que "el modelu d'Empathy garantiza la continuidá del serviciu, un rendimientu óptimu y el control total dientro d'un entornu priváu y soberanu, blindáu frente a decisiones esternes".

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