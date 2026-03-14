Ence invierte 11 millones na parada añal de la fábrica de Navia
La compañía entamará meyores en dixitalización y eficiencia enerxética y va preparar les obres del proyeutu de descarbonización
Sixto Cortina (Traducción)
Ence va invertir once millones d'euros a lo llargo de la parada añal de la fábrica de Navia pa entamar llabores de caltenimientu, dixitalización y meyores d'eficiencia enerxética. La parada, que se va allargar hasta'l 20 de marzu, va xenerar empléu temporal pa más de 1.500 trabayadores adicionales, según destacó la empresa.
La inversión va destinase a meyores en dixitalización y ciberseguridá, a la eficiencia térmica de los procesos y a la mengua del consumu de combustibles fósiles. Amás, van entamase les actuaciones necesaries pa ponese col nuevu proyeutu de descarbonización y de la nueva llinia del parque de maderes, una iniciativa que permitirá meyorar la competitividá de la planta y la flexibilidá a la de producir celuloses especiales. Tamién la entamarán nesta parada cola instalación de sensores avanzaos pa midir la calidá de la celulosa de forma instantánea.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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