El gas natural, en plena esguilada de precios, primer fonte de producción eléctrica d'Asturies

Asturies pasó de depender del carbón al gas natural nun momentu nel que los precios d'esti últimu tán en plena esguilada pol conflictu n'Oriente Mediu.

Según los documentos presentaos va unos díes por Rede Eléctrica –que pola primer vegada inclúin magnitúes procedentes de les instalaciones d'autoconsumu– los ciclos combinaos de gas son la primer fonte de xeneración d'eletricidá d'Asturies, con una cuota del 23,7% del total. Vien darréu la hidráulica (21,3%), mentanto que'l carbón, que xeneró un 51,4% a lo llargo de 2025 al reconvertir en xunetu la central d'Aboño II nuna instalación que quema gas natural y gases siderúrxicos, produció'l 17% del total na comunidá. Mui cerca queda la eólica, col 16,6% de los GWh xeneraos, siguida de la turbina de vapor (14,2%) –na que s'inclúi Aboño II magar qu'usa gas–, la coxeneración (3,4%) y el continxente d'otres anovables, responsable del 3%. Completen la estructura de producción asturiana la solar fotovoltaica y los residuos non anovables, con cuotes inferiores al 0,6% sobre un total de 7.915 GWh

Asturies produció l'añu pasáu 3.277 GWh con anovables, lo que supon el 41,4% del so mix, lloñe del 55% que contaba producir el plan asturianu de transición xusta. Estes cifres yá inclúin l'aportación del autoconsumu, que na comunidá xeneró'l 7,9% del total d'enerxía. La potencia instalada d'estes teunoloxíes xube a 120 MW.

El parque de xeneración d'Asturies sufrió daque cambiu y, aparte del descensu de la presencia de carbón, incorpora 21 nuevos MW de teunoloxía solar fotovoltaica mentanto que la coxeneración dio de baxa 8,5 MW. Con too y con ello, les anovables ocupen el 42,9% del total de la potencia instalada, daqué más de diez puntos porcentuales perriba de la cuota qu'algamó va una década, que foi del 31,4%.

A 31 d'avientu de 2025, Asturies tien una potencia instalada de 3.887 MW. El ciclu combináu sigue siendo la teunoloxía con mayor pesu na estructura de potencia instalada de xeneración d'Asturies y ocupa el 22% del total, siguida pola hidráulica (20,7%) y la eólica (18,1%), qu'adelanta al carbón, col 17,7% de los MW.

N'Asturies rexistróse una demanda de 8.506 GWh nel 2025, un descensu del 1% al respeutive del 2024 y percima de la producción (7.915 GWh), lo qu'agrava la dependencia esterior.

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