El llaboratoriu universitariu MediaLab, con sede en Xixón, llogra un premiu nacional pol so proyeutu "Superhéroes"

El llaboratoriu MediaLab de la Universidá d'Uviéu, con sede na Escuela Politécnica d'Inxeniería de Xixón (EPI), alzóse col premiu nacional "Inxeniería pa les Persones", que reconoz proyeutos d'inxeniería anovadores con impactu social. L'espaciu de teunoloxía y diseñu llogró'l galardón por "Superhéroes", iniciativa per aciu de la que s'imprimen en 3D prótesis personalizaes. "Diseñar a midida pa cubrir les necesidaes específiques de cada persona", esplica Claudia García, inxeniera mecánica en MediaLab.

Estes prótesis, de calter gratuitu, busquen delles finalidaes. "Facer por que los pacientes puedan escribir, tocar la guitarra, montar en bici...", afirma Claudia García, que va dir, xunto a la profesora María González, a Madrid pa recibir el premiu que se concede a MediaLab. La entrega va facese'l 27 de marzu.

Son la Mutualidá de Previsión Social de Peritos ya Inxenieros Técnicos Industriales (MUPITI) y la Fundación Técnica Industrial (FTI) los que reconocieron el llabor social de MediaLab con esti premiu, que trai una dotación de 2.000 euros pa los proyeutos del llaboratoriu.

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