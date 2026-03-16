El centru comercial Parque Astur cambia de manes: esti ye'l grupu que se convierte nel principal propietariu
La sociedá cotizada Numulae vende los espacios del centru comercial de Trasona qu'ocupen inquilinos como Decathlon, Kiabi, Mango o Cines Odeon
Sixto Cortina (Traducción)
El grupu madrilanu Cepheus, al traviés de la so xestora de fondos inmobiliarios oportunista Cepheus Capital Partners, convirtióse nel principal propietariu del centru comercial Parque Astur, que ta allugáu en Trasona (Corvera) y ye un referente na comarca d'Avilés.
Cepheus Capital Partners adquirió les posesiones que la tamién madrilana Numulae Gestión de Servicios Socimi tenía nel centru comercial corveranu al traviés de la sociedá Inversiones Patrimoniales Parque Astur y qu'adquiriera en 2017 a Andromeda Capman.
La consultora internacional JLL asesoró a la sociedá cotizada d'inversión inmobiliaria Numulae na nueva operación de venta y precisó que nos activos comerciales tresferíos a Cepheus hai un "mix" d'inquilinos líderes nos sos respeutivos sectores d'actividá, ente los que destacó Decathlon, Kiabi, Mango y Cines Odeon. La gran superficie de la cadena de distribución Carrefour allugada en Parque Astur nun forma parte del perímetru de la transacción.
La operación zárrase depués d'un procesu de venta ordenáu y los sos detalles financieros nun trescendieron. Al zarru del primer semestre de 2025, la sociedá Inversiones Patrimoniales Parque Astur (propiedá nun 100% de Numulae Gestión de Servicios Socimi) tenía un patrimoniu netu de más de 4,72 millones d'euros. "Los centros comerciales son ún de los activos más interesantes pa los inversores y esta transacción confirma que cuando un bon productu se sopelexa nel mercáu, esiste un gran mambís de capital institucional", señaló Augusto Lobo, direutor de Capital Markets Retail de la consultora inmobiliaria JLL España, qu'asesoró a Numulae na venta.
El comprador, Cepheus Capital Partners, ye un xestor de fondos inmobiliarios oportunista que foi dueñu del centru comercial Ociopía n'Orihuela (Alicante) y que forma parte del grupu madrilanu Cepheus, fundáu pol empresariu Fernando García Parra.
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