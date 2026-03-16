La multinacional estadounidense Sonoco va doblar la capacidá de producción de la so fábrica d'envases de Silvota

La multinacional estadounidense d'envases Sonoco prepara una fuerte inversión na so planta del polígonu industrial de Silvota, en Llanera, que va suponer cuasi doblar la so capacidá de producción de tapes metáliques pa la industria de l'alimentación. El plan de Sonoco inclúi siete nueves llinies de fabricación que s'axunten a les once que yá tien la factoría, na que trabayen más de 200 emplegaos.

La planta de Silvota llevantóse en 2003 pola compañía murciana d'orixe familiar Mivisa pa fabricar envases metálicos a partir de lata fabricada por ArcelorMittal n'Asturies. Mivisa pasó a manes de fondos d'inversión; darréu integróse en Crown Food España, filial de la multinacional estadounidense d'envases Crown, y depués d'otru cambiu de propiedá la factoría pasó a formar parte d'Eviosys Embalaje España. N'abril del añu pasáu, Eviosys convirtióse en Sonoco Metal Packaging EMEA en completándose l'alquisición pola multinacional norteamericana Sonoco.

Sonoco Metal Packaging EMEA, que tien 45 plantes d'envases metálicos en 17 países y 6.400 trabayadores, tien planes entamaos pa reforzar la so planta asturiana. Va ponese con una ampliación "significativa" de la capacidá de producción de la fábrica de Silvota, que produz anguaño 1.000 millones de tapes d'envases y procesa 5.000 tonelaes de lata anuales.

Les nueves llinies

En concretu, Sonoco cuenta incrementar en Silvota la fabricación de tapes metáliques tipu "twist-off" (media rosca) y tipu "orbit" (abre fácil) pa tarros de cristal, pasando de cuatro llinies a ocho. Amás, va aumentar la capacidá de barnizáu de lata con una nueva llinia que se va axuntar a les cinco actuales; va instalar otra llinia de litografía, alzando el total a trés, y va implementar un nuevu procesu de fabricación del compuestu de goma vinílica que s'utiliza na producción de les tapes.

La compañía señaló que con estes meyores, la factoría asturiana va poder atender una mayor demanda nel sector de la industria de l'alimentación, de la que se va optimizar la cadena de suministru del grupu al poder abastecer a otres fábriques de Sonoco cola lata barnizada y litografiada que nun llega a pasar pel procesu de formación de tapes.

El proyeutu d'ampliación, que tien la so tramitación ambiental entamada, tien como oxetivu incrementar la capacidá de producción, y va suponer la creación de nuevos empleos en Llanera.

L'ampliación va faese dientro de la parcela de la factoría de Silvota, qu'ocupa una superficie de más de 132.300 metros cuadraos. La nueves llinies van instalase dientro de l'actual nave principal y el proyeutu inclúi un nuevu almacén pa productos químicos.

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