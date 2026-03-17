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Un dispositivu GPS permite siguir l'adaptación d'un ave rapaz emblemática, lliberada n'Asturies depués de cura-y un ala rota

En siendo rescatáu en Morcín con una francedura, foi interveníu quirúrxicamente y rehabilitáu pa la so lliberación, gracies a la collaboración del Principáu y la Universidá d'Uviéu

L'exemplar, nel momentu de ser devueltu al so hábitat.

L'exemplar, nel momentu de ser devueltu al so hábitat. / LNE

Sara Bernardo

Sixto Cortina (Traducción)

La Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria intensificó la llucha contra la persecución illegal de la fauna cola incorporación d'un buzacu a la Rede Centinela d'Asturies, un programa pioneru destináu a protexer la fauna montesa per aciu del siguimientu d'animales recuperaos.

Esta iniciativa ye frutu de la collaboración ente'l Principáu y l'Institutu Mistu d'Investigación de la Biodiversidá, qu'axunta a profesionales de la Universidá d'Uviéu, el Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques y l'alministración autonómica. L'oxetivu ye garantizar la supervivencia d'especies clave pal equilibriu ecolóxicu del territoriu.

El buzacu común rescatóse n'agostu nel conceyu de Morcín en sufriendo la francedura del ala derecha que-y torgaba volar. Darréu treslladóse al Centru de Recuperación de Fauna Montesa de Sobrecobio, onde l'exame veterinariu detectó una rotura nos güesos cúbitu y radio que comprometía seriamente la so posibilidá de tornar a la naturaleza.

L'equipu veterinariu fexo una intervención quirúrxica utilizando una téunica combinada de fixadores internos y esternos. Estos dispositivos retiráronse a poco y a poco al tiempu que l'ave evolucionaba favorablemente. Depués de cinco selmanes de tratamientu, la rapaz pasó a una fase de rehabilitación nun voladeru, onde recuperó la fuerza y el tonu muscular necesariu pa volver al so hábitat natural.

Enantes de la so lliberación, los investigadores decidieron incorporar al exemplar a la Rede Centinela per aciu de la colocación d'un dispositivu GPS qu'unvia información periódica sobre la so localización. Esta teunoloxía permite estudiar los sos movimientos y evaluar l'ésitu de la so reintegración al mediu natural, amás de detectar posibles episodios d'enfermedá o intoxicación.

L'ave lliberóse n'avientu na zona central d'Asturies y dende entós siguióse la so evolución. Los datos recoyíos indiquen que l'animal ta afayándose correuto al so entornu, lo que confirma l'ésitu de la intervención.

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