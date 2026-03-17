Un pasu más pal robot asturianu que suaña con llegar a Marte: "Trastu" yá tien reconocimientu mundial

Crear una plataforma eficiente que, nun futuru, pueda ayudar a estudiar Marte. Esi ye l'oxetivu col qu'un grupu d'estudiantes de la Universidá d'Uviéu creó'l robot "Trastu", col que llogró un importante reconocimientu. L'equipu 4SPACE Uniovi Uviéu consiguió'l primer premiu nos Student Talent Awards, un certame internacional que forma parte de la Conferencia d'Inxeniería STE 2026, celebrada esti añu en Rumanía. "Nun cotábemos con ello pero tamos bien contentos porque'l premiu refuerza tol nuesu trabayu", celebra Gonzalo García Carro, ún de los integrantes del equipu.

El galardón reconoz el so proyeutu "From Classroom Theory to Space-Grade Engineering", una iniciativa que demuestra cómo los conocimientos que s'aprienden nes aules pueden convertise en soluciones reales pa la industria espacial.

Un robot pensáu pa movese per Marte

El proyeutu xira alredor del diseñu de "Trastu", un robot creáu pa movese pela superficie de Marte. La idea ye desarrollar un vehículu que seya quien a movese de manera autónoma pel planeta coloráu y enfrentase a condiciones desaxeradamente difíciles.

En Marte, un robot tien de soportar temperatures perbaxes, radiación intenso y terrenes astraos de peñes y desniveles. Por eso, los estudiantes trabayaron en diseñar tolos elementos que-y faen falta a un vehículu d'esploración espacial: la so estructura, el sistema que-y permite movese, la enerxía que lu alimenta, les comunicaciones y los instrumentos científicos que podría tresportar.

La presentación del proyeutu que-yos dio la victoria fexéronla los estudiantes Gonzalo García Carro, Juan Antonio de Abol-Brasón Vázquez de Prada, Miguel Enrique Michalena Colina y César Bobes Álvarez. "Buscamos que fuera un retu que pudiera arrexuntar a delles carreres, non solo inxeniería", esplica García.

La so propuesta destacó ente les presentaes por decenes d'universidaes de tol mundu. El xuráu valoró especialmente la calidá del trabayu, la claridá cola qu'esplicaron el proyeutu y la posibilidá de qu'idees como esta puedan aplicase dalgún día na industria aeroespacial. "Queremos siguir afitando'l proyeutu pa presentanos a futures competiciones", cunta'l mozu estudiante.

Ún de los aspeutos más destacaos de "Trastu" ye que permite a los estudiantes trabayar como lo fadríen los inxenieros nuna misión espacial real. Utilicen métodos profesionales de diseñu, analicen cómo aguantaría'l robot n'estremaes condiciones y prueben les sos soluciones n'entornos simulaos. Una forma de trabayar que demuestra que'l talentu universitariu puede xenerar propuestes con un nivel téunicu mui cercanu al de proyeutos profesionales.

Sofitu de la industria

L'equipu tamién tuvo'l sofitu de Phoenix Contact, una empresa teunolóxica qu'afala'l talentu mozu n'inxeniería. La compañía ufiertó orientación téunica y recursos a los estudiantes, amás d'ayudar a dar visibilidá al proyeutu.

Esti premiu nun reconoz namás l'esfuerzu del equipu, sinón tamién la importancia de la collaboración ente universidá y empresa pa impulsar proyeutos anovadores y preparar a los futuros inxenieros pa los retos teunolóxicos de la mañana.

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