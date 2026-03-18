La intelixencia artificial llega a la rede d'atención primaria del Oriente por cuenta de la teledermatoloxía

El Serviciu de Salú del Principáu (Sespa) remató l'entamu de la teledermatoloxía con intelixencia artificial (IA) na rede d'atención primaria de la nueva área sanitaria del Oriente, qu'inclúi los conceyos de Xixón, la comarca oriental y el valle del Nalón.

Esti sistema de consultes de dermatoloxía asistíu por IA, que sirve d'ayuda a los profesionales pa refugar lesiones o derivar a los pacientes a un especialista, ta llantáu yá en tolos centros de salú de la zona. L'usu de la intelixencia artificial permite a los médicos de familia realizar una prueba d'imaxe na consulta y llograr, de siguío, un resultáu.

Sistema d'archivu dixital

La imaxe de la lesión, almacenada nel sistema d'archivu dixital del área sanitaria y anonimizada primero, mándase a l'aplicación d'IA, que nunos minutos analízala y emite un informe. Una vegada valoraos esos resultaos, el médicu o la médica de Primaria puede efectuar un diagnósticu, prescribir un tratamientu o derivar al paciente a los servicios hospitalarios de dermatoloxía si pescancia que fai falta.

Esti sistema garantiza una asistencia más rápida y eficiente. Esta nueva ferramienta supon un pasu más en cuenta de la teledermatoloxía básica, que yá menguaba los desplazamientos de pacientes a los hospitales y entainaba l'atención.

Modernización de les prestaciones sanitaries

La teledermatoloxía con sofitu d'IA empezó a llantase a últimos de xunetu, de forma piloto, nel centru de salú de Cabanaquinta, n'Ayer, pa espardise darréu a tolos equipamientos de la cuenca del Caudal. Agora remata'l so entamu nel área del Oriente.

El Sespa apuesta d'esta miente pola modernización de les prestaciones sanitaries, al facilitar l'accesu a la última teunoloxía pa entainar el diagnósticu y tratamientu y ufiertar mayor seguridá a la ciudadanía.

Balance de la prestación

Dende'l 1 d'avientu de 2025 hasta'l 28 de febreru d'esti añu fexéronse 1.040 prebes dermatolóxiques a 921 pacientes nes que s'utilizó la IA pa facilitar el diagnósticu. Depués d'esti exame, 204 persones fueron derivaes a los servicios hospitalarios correspondientes.

A lo último, ficiéronse unes 300 consultes d'estes carauterístiques al mes en tola comunidá. La ferramienta detectó una sospecha de malinidá baxa nel 78% de los casos analizaos (812 pacientes), alta nel 17% (174 persones) y moderada nel 5% que quedaba (54 pacientes).

Diagnósticos más comunes

Los diagnósticos más comunes depués del analís d'imaxes cola asistencia de la IA son les neoplasties melanocítiques cutanees benignes (llunares o nevus melanocíticos) queratosis de tipu seborreicu o actínicu, dermatitis eccematoses xeneralizaes, carcinomes basocelulares (los cánceres de piel más avezaos), y carcinomes de célules escamoses.

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