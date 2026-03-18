El Principáu paga a los sos proveedores per debaxo de los 30 díes
El Gobiernu asturianu pon l'abonu mediu de factures en 29 díes y yá cumple'l plazu llegal
Sixto Cortina (Traducción)
El periodu mediu de pagu a proveedores (PMP) por parte de l'alministración del Principáu d'Asturies púnxose no que va d'añu nos 29 díes, unu per debaxo del plazu llegal, según los datos apurríos esti día pol conseyeru de Facienda, Xusticia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez.
Anque foi amenorgando dende 2024, l'añu pasáu'l periodu mediu de pagu a proveedores de l'alministración asturiana púnxose nos 31,62 díes, polo qu'entá se caltuvo perriba de los 30 díes que marca'l plazu llegal, al igual que pasó en tolos exercicios dende 2021.
Asturies, al par de Baleares, Castiella y Lleón, Castiella-La Mancha, Cantabria y Murcia fueron les úniques comunidaes que nun cumplieron col plazu que marca la llei en 2025. Sicasí, Guillermo Peláez señaló que la mayoría de proveedores cobren yá en tiempu y forma y que se sigue nuna sienda de "continuu ameyoramientu" que llevó a zarrar febreru con un periodu de pagu a proveedores de 24 díes, y qu'a ello van contribuyir les midíes que tán entamaes, como la ficha del acreedor, que va permitir entainar los trámites de pagos colos bancos.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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