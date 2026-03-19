Iberdrola remata la construcción del mayor parque eólicu d'EE XX, con pieces de Windar

Depués d'un periodu d'incertidume, nel que l'alministración Trump llegó a paralizar los trabayos, Iberdrola remató la construcción de "Vineyard Wind 1", el proyeutu d'eólica marina más grande d'Estaos Xuníos, pal que suministró pieces l'avilesina Windar.

El fin de los trabayos anunciólu Vineyard Wind, la empresa participada por Iberdrola y Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) que promueve'l proyeutu. Foi'l vienres pasáu cuando la compañía aseguró que se mangara la última de les 62 turbines que componen esti parque eólicu asitiáu na marina de Massachusetts, y que yá taba parcialmente en funcionamientu.

L'alministración Trump decidiera paralizar esti proyeutu'l 22 d'avientu pasáu, alegando "riesgos pa la seguridá nacional". Vineyard Wind recurrió la decisión énte los tribunales, alegando que "la midida causaría un perxuiciu inmediatu ya irreparable al proyeutu y a les comunidaes que se van beneficiar d'esta fonte crítica de nueva enerxía pa la rexón de Nueva Inglaterra".

El xuez dio-yos la razón a finales del mes de xineru pasáu, polo que pudieron retomar unes obres qu'agora se dieron por remataes y que tuvieron una financiación d'unos 3.500 millones d'euros. "Vineyard Wind 1" va tener capacidá pa una xeneración combinada de más de 800 megavatios.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"