La inflación n'Asturies ta nel 2% a la espera de los efectos bélicos

A la espera de lo que pueda pasar en marzu, cuando yá podríen notase los efectos de la guerra n'Oriente Próximu, l'Institutu Nacional d'Estadística (INE) publicó esti día l'Índiz de Precios de Consumu (IPC) de febreru, que tal que s'adelantara, caltúvose n'España nel 2,3%. Esta estabilidá, según el Ministeriu d'Economía, ye por mor de la baxada de los precios de la eletricidá, que compensó les xubes de práuticamente tolo demás: combustibles, restauración y alimentos. N'Asturies, la tasa d'inflación anual foi inclusive menor, del 2%, la más baxa ente les comunidaes autónomes xunto a les de La Rioxa, Cataluña y Castiella-La Mancha.

N'Asturies lo que más xubieron nel últimu añu son les bébores alcohóliques y el tabacu (5,1%), siguíu de restaurantes y agospiamientos (4,5%), y d'alimentos y bebíes non alcohóliques. Dientro d'esti últimu apartáu, l'habitual na cesta de la compra, rescamplen les xubes de los güevos (32,4%), la carne de vacunu (16,5%) y la carne d'ovín ( 14,3%).

Nel otru sen, los grupos nos que se rexistraron descensos de precios en febreru son los de vistíu y calzáu (-7,7%), información y comunicaciones (-0,6%) y servicios d'educación (-0,4%).

El departamentu que dirixe'l ministru Carlos Cuerpo, que valora positivamente'l datu d'IPC de febreru, nun ta n'ayén a que depués del periodu d'aselu de los 12 meses postreros puede sufrir un importante xiringón y yá entamó la ronda de contactos colos sectores económicos más afectaos pola xubida de precios de los combustibles rexistrada depués del españíu del conflictu bélicu. Asina, el titular d'Economía yá adelantó esti día, nuna entrevista en RNE, que la so intención ye aplicar rebaxes fiscales n'eletricidá, pero pel momentu non n'alimentación, magar que cada vez hai más voces que reclamen la eliminación del IVA nos productos básicos de la cesta de la compra.

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