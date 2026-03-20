Abiertes les inscripciones pa La Traveseruca Cabraliega

Hasta'l próximu 30 d'abril ta abiertu'l plazu d'inscripción pa la tercer edición de La Traveseruca Cabraliega, que va celebrase'l 6 de xunu, n'Arenas (Cabrales), entamada pol Grupu de Montaña Ensidesa de Xixón, que tien la collaboración de la FEMPA y del Grupu COA Montaña. Una prueba destinada a tolos futuros treveseros y treveseres d'ente 2 y 15 años d'edá. Tolos participantes van recibir la camiseta conmemorativa y la medaya de "Ta Acabadina". Les inscripciones pueden realizase en https://@www.traveserapicos.com/traveseruca/

La Traveseruca Cabraliega ta dirixida a menores de 2 a 15 años cumplíos a 31 d'avientu de 2026 y busca introducir les carreres pel monte n'edaes tempranes, fomentando'l respetu del mediu nel que se desenvuelven. Tien 5 categoríes con dellos percorríos, amañosos pa caúna les edaes a les que van empobinaes y nun va tener calter competitivu, ensin clasificaciones oficiales.

Ta entamada pol Grupu de Montaña Ensidesa de Xixón, cola collaboración del Club Oriente Atletismo y la FEMPA.

Pa participar na Traveseruca

Mínimu 2 años y máximu de 15, nun se pudiendo tener 16 años cumplíos a 31 d'avientu de 2026

Inscripción 3 euros

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