Cuideiru prepara la so primer amuesa folclórica sol nome del grupu local "Arduríu Pixuatu"
La cita ye esti sábadu 21 y van tar convidaos los grupos "Brisas de Aguilar", de Muros de Nalón; "La Folixa", de Carreño, y l'uvieín "La Hedra"
si
La capital de Cuideiru va acoyer esti sábadu 21 de marzu la primer Amuesa Folclórica "Arduríu Pixuatu", que va incluyir un desfile de los cuatro grupos participantes y actuaciones na plaza de San Pedro y la de La Ribera. Amás de la formación musical pixueta, van allegar como convidaos los grupos "Brisas de Aguilar", de Muros de Nalón; "La Folixa", de Carreño, y l'uvieín "La Hedra".
"Arduríu Pixuatu", el grupu nacíu en 2023 pa recuperar los bailles tradicionales del conceyu, cuerre al cargu d'esta cita xunto al Conceyu de Cuideiru. Collaboren nel eventu la Confradía de Pescadores, l'Asociación de Vecinos "San José", d'El Pitu, l'Asociación de Muyeres "Santana", de San Xuan de Piñera, y el colectivu cultural "Amigos de Cuideiru".
El programa va empezar a les 12.00 col desfile de los grupos dende la casa de cultura de Cuideiru hasta la plaza de San Pedro. Ellí van interpretase "bailles y dances del folclore asturianu y especialmente de los llugares que representen". De siguío, la comitiva va marchar pa la emblemática Plaza de La Ribera onde van ser recibíos poles autoridaes presentes nel eventu. "Volverán vese y escuchase los cantares d'asturianía, treslladándose darréu a les instalaciones de la Cofradía pixueta, nel puertu nuevu, onde van festexar la xornada con una espicha", faen los organizadores.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
- Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar