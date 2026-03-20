Cuideiru prepara la so primer amuesa folclórica sol nome del grupu local "Arduríu Pixuatu"

La capital de Cuideiru va acoyer esti sábadu 21 de marzu la primer Amuesa Folclórica "Arduríu Pixuatu", que va incluyir un desfile de los cuatro grupos participantes y actuaciones na plaza de San Pedro y la de La Ribera. Amás de la formación musical pixueta, van allegar como convidaos los grupos "Brisas de Aguilar", de Muros de Nalón; "La Folixa", de Carreño, y l'uvieín "La Hedra".

"Arduríu Pixuatu", el grupu nacíu en 2023 pa recuperar los bailles tradicionales del conceyu, cuerre al cargu d'esta cita xunto al Conceyu de Cuideiru. Collaboren nel eventu la Confradía de Pescadores, l'Asociación de Vecinos "San José", d'El Pitu, l'Asociación de Muyeres "Santana", de San Xuan de Piñera, y el colectivu cultural "Amigos de Cuideiru".

El programa va empezar a les 12.00 col desfile de los grupos dende la casa de cultura de Cuideiru hasta la plaza de San Pedro. Ellí van interpretase "bailles y dances del folclore asturianu y especialmente de los llugares que representen". De siguío, la comitiva va marchar pa la emblemática Plaza de La Ribera onde van ser recibíos poles autoridaes presentes nel eventu. "Volverán vese y escuchase los cantares d'asturianía, treslladándose darréu a les instalaciones de la Cofradía pixueta, nel puertu nuevu, onde van festexar la xornada con una espicha", faen los organizadores.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"