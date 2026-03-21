Asturies fai historia na Olimpiada Nacional de Matemátiques: tolos sos alumnos llogren medaya en Las Rozas

Asturies llogró un históricu plenu de medayes na fase nacional de la Olimpiada de Matemátiques celebrada'l fin de selmana pasáu en Las Rozas. Los trés representantes asturianos xubieron al podiu, convirtiendo a Asturies na única comunidá con tolos sos participantes premiaos.

Los galardonaos son Mateo Pereiras, del I.E.S. Isla de la Deva, que llogró la medaya de plata ; y Mateo Domenech, del I.E.S. Alfonso II , y Yoel Gómez, tamién del I.E.S. Isla de la Deva, que llograron medaya de bronce.

Estos resultaos suponen los meyores consiguíos por un equipu asturianu na fase nacional. Amás, Mateo Domenech destacó n'Asturies, quedando primeru en Física y terceru en Química, polo que va participar en dambes modalidaes na fase nacional d'abril.

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