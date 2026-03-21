Corvera convoca un concursu de creación lliteraria

El Conceyu de Corvera abrió'l plazu de participación pa la tercer edición del concursu de microrrelatos "CorveraEscribe", una iniciativa impulsada pol área de Cultura pa fomentar la creación lliteraria y la participación cultural nel conceyu. Les persones interesaes van poder presentar los sos trabayos hasta'l 1 d'abril.

"Con esti concursu queremos siguir fomentando la creación lliteraria en Corvera y afalar a la ciudadanía a participar al traviés de la escritura. La cultura forma parte del ADN d'esti equipu de gobiernu y por eso siguimos impulsando actividaes qu'averen la llectura y la creación a vecinos y vecines de toles edaes", señaló'l conceyal José Luis Montes.

El certame convocase en dos modalidaes llingüístiques, asturianu y castellán, y establez trés categoríes por edá. Na categoría infantil van poder participar neños y neñes de 6 a 11 años; na xuvenil, rapazos de 12 a 17 años; y na categoría d'adultos, persones mayores de 18 años.

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