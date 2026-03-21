Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Corvera convoca un concursu de creación lliteraria

L'Ayuntamientu de Corvera, en Nubleo.

L'Ayuntamientu de Corvera, en Nubleo. / Mara Villamuza

Saúl Fernández

Sixto Cortina (Traducción)

Les Vegues (Corvera)

El Conceyu de Corvera abrió'l plazu de participación pa la tercer edición del concursu de microrrelatos "CorveraEscribe", una iniciativa impulsada pol área de Cultura pa fomentar la creación lliteraria y la participación cultural nel conceyu. Les persones interesaes van poder presentar los sos trabayos hasta'l 1 d'abril.

"Con esti concursu queremos siguir fomentando la creación lliteraria en Corvera y afalar a la ciudadanía a participar al traviés de la escritura. La cultura forma parte del ADN d'esti equipu de gobiernu y por eso siguimos impulsando actividaes qu'averen la llectura y la creación a vecinos y vecines de toles edaes", señaló'l conceyal José Luis Montes.

El certame convocase en dos modalidaes llingüístiques, asturianu y castellán, y establez trés categoríes por edá. Na categoría infantil van poder participar neños y neñes de 6 a 11 años; na xuvenil, rapazos de 12 a 17 años; y na categoría d'adultos, persones mayores de 18 años.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
  2. La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
  3. Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
  4. Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
  5. El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
  6. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  7. El sorpaso del aeropuerto de Asturias a otra terminal vecina: ya es el segundo del Norte y solo Bilbao lo supera
  8. Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento

Asturies fai historia na Olimpiada Nacional de Matemátiques: tolos sos alumnos llogren medaya en Las Rozas

Corvera convoca un concursu de creación lliteraria

Corvera convoca un concursu de creación lliteraria

Abiertes les inscripciones pa La Traveseruca Cabraliega

Abiertes les inscripciones pa La Traveseruca Cabraliega

Cuideiru prepara la so primer amuesa folclórica sol nome del grupu local "Arduríu Pixuatu"

Cuideiru prepara la so primer amuesa folclórica sol nome del grupu local "Arduríu Pixuatu"

Iberdrola remata la construcción del mayor parque eólicu d'EE XX, con pieces de Windar

Iberdrola remata la construcción del mayor parque eólicu d'EE XX, con pieces de Windar

La inflación n'Asturies ta nel 2% a la espera de los efectos bélicos

La inflación n'Asturies ta nel 2% a la espera de los efectos bélicos

El Principáu paga a los sos proveedores per debaxo de los 30 díes

La intelixencia artificial llega a la rede d'atención primaria del Oriente por cuenta de la teledermatoloxía

La intelixencia artificial llega a la rede d'atención primaria del Oriente por cuenta de la teledermatoloxía
Tracking Pixel Contents