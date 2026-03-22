La música sacra vuelve un otru añu más a la ilesia de Cangues d'Onís
El conciertu, so la dirección de Roberto Carlos Norniella Pintado, va axuntar al Coru Mistu Peña Santa-Ramón Prada y al Ensamble de Cuerda Vadnía
Sixto Cortina (Traducción)
La ilesia parroquial de Santa María de l'Asunción de Cangues d'Onís va ser l'escenariu'l próximu miércoles 1 d'abril, a les 20:00 hores, d'un conciertu pa coru, solistes, órganu y orquesta de cuerda. La velada musical va axuntar a destacaes formaciones y artistes locales.
El Coru Mistu Peña Santa-Ramón Prada va actuar xunto a les solistes Ana Peinado, Inmaculada Valle y Inmaculada Blanco. L'acompañamientu instrumental va correr a cargu del Ensamble de Cuerda Vadnía, con Fernando Fernández como violín solista. Al órganu va tar Fernando Álvarez, y la dirección del conciertu recai en Roberto Carlos Norniella Pintado.
L'eventu tien el patrociniu del Conceyu de Cangues d'Onís y de la Parroquia Santa María de Cangues d'Onís. La cita promete una velada de calidá musical nun entornu emblemáticu.
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