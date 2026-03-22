La primavera qu'espera a los asturianos con alerxes: hai que preparar gafes, fociqueres y cerrar les ventanes

Llega la primavera y les persones con alerxes arispen. N'Asturies, los meses más críticos pal polen de gramínees “van ser mayu y xunu”, esplica a LA NUEVA ESPAÑA Dolores Quiñones Estévez, xefa de la sección d'Alergoloxía del Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA).

Sicasí, esta especialista avisa de qu'enantes, na segunda quincena d'abril, “la carga polínica global (polen total de dellos árboles y yerbes) va ser yá bien alta”.

Les predicciones que remanen los alergólogos encóntense nes que, al tiempu, sopelexó l'Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), según les que la primavera de 2026 va ser más templada de lo habitual n'Asturies, con precipitaciones normales pa esi tiempu.

Otru factor relevante señala que “venimos d'un iviernu poco lluviosu polo xeneral, quitando nel suroccidente d'Asturies, onde llovió más de lo normal, y les temperatures fueron templaes”, fae la doctorar Quiñones.

Picos nel suroccidente d'Asturies

Nesti contestu, la previsión polínica “va siguir l'enclín de los últimos años, con niveles asemeyaos de polen y un períodu de polinización discretamente más estensu”.

Nel suroccidente d'Asturies “ye probable que veamos picos más altos de polen pola humedá acumulada nos últimos meses”. Al tiempu, la presencia de cada vez más rabaseres d'aire va favorecer que s'esparda'l polen.

Nesti últimu mes, indica la xefa de sección del HUCA, destacó'l polen de betulácees (umeru y ablanal) y los médicos pudieron ver “cómo los pacientes sensibilizaos a esti polen presentaron síntomes”.

Midíes de protección

Nel epígrafe preventivu, llegaos a los meses más sensibles pa les persones con alerxes, “ye importante tomar les precauciones yá conocíes polos nuesos pacientes”. Y numbera Dolores Quiñones: l'usu de gafes de sol pa la protección ocular, l'usu de fociqueres (protección nasal y bronquial), ventilar la casa pero ensin tener les ventanes abiertes tol día pa evitar la entrada de polen, dormir coles ventanes zarraes, cerrar les ventanilles de los vehículos (lleven filtru antipolen)…

Captador de polen nel HUCA

Amás del so llabor asistencial, Dolores Quiñones ye la responsable del captador de polen que la Sociedá Española d'Alergoloxía ya Inmunoloxía Clínica (SEAIC) tien instaláu n'Uviéu, nuna de les terraces del Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA). Ye la ferramienta qu'identifica y permite midir la concentración de granos de les estremaes plantes na atmósfera asturiana. Na parte esterior, el captador tien mangada una veleta pa dirixir la boca d'entrada del aire. Nel interior, dispon d'un reló con un ciclu que ye selmanal, y una cinta de pegar que va xirando y sobre la que se van apegando los pólenes. La cinta tien siete tramos, unu pa cada día de la selmana. Terminada la selmana, la cinta córtase y tíñese, y cola ayuda del microscopiu vense los granos de polen apegaos a la cinta.

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