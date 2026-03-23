Asturies da-y puxu a la so presencia en Lorient coles voces más moces, de "Entós" y "Rellume" a Alicia Villanueva

Más grupos mozos y más presencia femenina, asina resume'l Delegáu d'Asturies nel Festival Intercélticu de Lorient, Iñaki Sánchez Santianes, la propuesta que'l Principáu va llevar esti añu a la gran cita internacional de la música celta, del 31 de xunetu al 9 d'agostu.

La propuesta asturiana intenta compensar la presencia de propuestes más moces y d'intérpretes y voces femenines pero ensin escaecer les figures con percorríu, carrera y esperiencia, pa presentar una programación "grande, potente y compensada". Esi enfotu va permitir qu'en Lorient se sientan dende grupos como "Rellume", un revolucionariu tríu de pandereteres formáu por Ana Feito, Alba Suárez y Alba Estrada, o "Entós", el tríu formáu por Javi Menéndez (guitarra/bouzouki), Adrián Argüelles (flauta) y la violinista Celia Nieto. Esta última va participar, amás y al par del bouzoukista Julio Rodríguez, nel Interceltique Music Camp, esperiencia previa al festival de la que van salir dos grupos de folk montaos pa la ocasión que van ufiertar actuaciones a lo llargo de los díes de programación oficial.

Cartel del festival de Lorient de 2026 / LNE

Tola propuesta completase con nomes yá consagraos, como'l gaiteru Rubén Alba, que va protagonizar dos nueches, el llunes 3 d'agostu en la Place des Pays Celtes y el martes 4 nel Palais, o Ferla Megía que tamién va protagonizar una de les nueches de Le Kleub.

Nesi nuevu espaciu dedicáu a atropar al públicu más mozu destaca tamién la presencia de "Llevólu'l sumiciu", que van repitir nel festival a pidimientu de los mesmos organizadores dempués de les bones sensaciones que dexaron en Bretaña. Esti añu pidiéron-yos que tean cerrando trés nueches coles sos sesiones DJ.

Otra de les novedaes ye la incorporación de la tonada asturiana. Si otres vegaes Lorient yá pudiera escuchar delles de les meyores voces del xéneru, como ye'l casu de Mari Luz Cristóbal Caunedo, siempre lo fixera en collaboración con otros músicos. Esta vegada va ser la primera, esplica Iñaki Sánchez Santianes, en que l'asturianada va tener el so propiu llugar esclusivu pa poder introducir el xéneru ente la gran comunidá celta. Encargaos d'esa avanzadura van ser los ganadores del premiu absolutu d'Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga", qu'esti añu algamaron Esteban Verdeja Martínez, Nestor Díaz González y la mocísima Alicia Villanueva.

El mesmu Iñaki Sánchez Santianes va ser ún de los solistes en “L’Irlande Symphonique: Shaun Davey & L'Orchestre du FIL", el miércoles 5 nel teatru de Lorient. Col festival dedicáu a "Cornualles" y el lema "nel corazón del mar célticu", Sánchez Santianes tamién xustifica la so presencia nesi espectáculu pola voluntá del festival d'abrazar a toles naciones y territorios nesi mar que los baña.

El programa asturianu completase cola presencia de la banda gaites “El Gumial” en la Place des Pays Celtes y Horizons Celtiques, pol grupu Etnográficu “L’Oriente-Llacín” , poles pandereteres de "Herbamora" y pola master class que va ufiertar el gaiteru Diego Lobo Tuñón.

Queda por saber qué gaiteros asturianos van competir pol troféu MacCrimmon, a la espera entá de conocer los resultaos del Memorial Remis Ovalle.

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