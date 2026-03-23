Más trenes pela nueche n'Asturies: el cambiu de Renfe qu'afecta a miles de viaxeros

Renfe anunció va unos díes la “meyora de la ufierta comercial” de la llinia de cercaníes n'Asturies C5a (Xixón-Uviéu) pa la franxa d'última hora del día, por mor de la incorporación de dos nueves circulaciones a partir d'esti 23 de marzu de 2026.

Ello ye, en concreto, de dos trenes “semidireutos”, unu con salida de Xixón a les 22.12 hores y otru dende Uviéu a les 22.11, que van realizar el trayectu habitual d'esta llinia, con paraes en toles estaciones de la C5a, reforzando asina un serviciu especialmente demandáu polos usuarios n'horariu nocherniegu.

Con esta ampliación, la operadora ferroviaria busca afayase a les necesidaes actuales de movilidá, especialmente nes últimes hores del día, cuando se concentra un volume significativu de desplazamientos por motivos llaborales, educativos o d'ociu ente les dos principales ciudaes.

“Con esti incrementu de la ufierta, Renfe meyora la movilidá de los viaxeros de la franxa nocherniega ente dambes ciudaes, lo mesmo que de les estaciones entemedies Parque Principado, Cualloto, El Berrón y Noreña”, asegura la compañía, que sorraya amás la so intención de siguir axustando'l serviciu a la demanda real de los usuarios.

Les cercaníes d'Asturies estrémense en delles llínees. Trés d'elles (C1, C2 y C3) son d'anchu convencional, esto ye, comparten vía cola alta velocidá y otros servicios ferroviarios. El restu circulen per anchu métricu, correspondiente a la rede heredada de l'antigua Feve, que vertebra bona parte del territoriu asturianu y conecta numberoses localidaes de menor tamañu.

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