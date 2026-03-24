Asturies crea cerca de 2.000 empleos no que va de mes magar l'impactu económicu de la guerra

Los efectos económicos de la guerra n'Oriente Mediu nun frenaron el crecimientu del empléu n'Asturies. Nes dos selmanes posteriores al entamu de los bombardeos sobre Irán, nel Principáu creáronse cerca de 2.000 puestos de trabayu, con un ritmu de crecimientu inclusive perriba del mes de febreru.

El Ministeriu d'Inclusión, Seguridá y Migraciones publica mensualmente les cifres d'afiliación a la Seguridá Social y escepcionalmente, cuando se producen fechos relevantes, espubliza tamién datos a metá de mes. En viendo los efectos de la guerra n'Oriente Mediu, qu'españó'l 28 de febreru pasáu, el Ministeriu publicó los datos d'afiliación de les dos primeres selmanes de marzu (del día 2 al 14) y Asturies rexistra una media de 392.871 afiliaos a la Seguridá Social. Son 1.959 afiliaos más que los 390.912 contabilizaos de media nel mes de febreru, cuando se rexistraren 1.114 más que'l mes anterior. Poro, magar los efectos económicos de la guerra, el ritmu de creación d'empléu aceleróse en marzu. Amás, delles empreses de recursos humanos antemanaron que la contratación de cara a la campaña turística de Selmana Santa va andar esti añu perriba de la del exerciciu pasáu.

Nel sector de la hostelería y turismu, la crecedera del empléu yá se notó en febreru, con 486 afiliaos más a la Seguridá n'Asturies.

Les cifres nacionales

L'aumentu del empléu nes dos primeres selmanes de marzu foi xeneralizáu n'España. L'afiliación a la Seguridá Social axuntó 128.298 ocupaos, hasta un total de 21.860.256 afiliaos.

La ministra d'Inclusión, Seguridá Social y Migraciones, Elma Saiz, esplicó que "el ritmu de creación d'empléu nel nuesu país sigue siendo estraordinariu. Si reparamos nel promediu de les dos quincenes postreres, en términos desestacionalizados, incorporáronse más de 70.000 afiliaos y raspiamos los 22 millones; lo que ye un finxu nel nuesu mercáu de trabayu".

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"