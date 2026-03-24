Educación va facilitar a los alumnos de FP que nun repitan práutiques yá feches

La Conseyería d'Educación mandó va unos díes una circular na que modificaba dellos aspeutos alministrativos dientro de la Formación Profesional.

D'esti xeitu, el Principáu acepta que los alumnos puedan convalidar les práutiques que yá superaren n'otru ciclu de la mesma caña formativa (lo mesmo que pasa coles asignatures teóriques). Hasta agora, la fase de formación n'empresa nun yera convalidable y tenía que se facer en tolos casos, anque se cursaren con anterioridá.

Otra de les novedaes inclúi que los alumnos que repitan un cursu, pero superaren les práutiques, nun van tener que repitiles al otru añu, sinón que se-yos va caltener l'aprobáu.

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