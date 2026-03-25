Asturies refuerza la so rede ferroviaria: asina va ser la nueva gran base de mantenimientu d'El Berrón

El Ministeriu de Tresportes, al traviés d'Adif, acaba d'axudicar va poco por 5,17 millones d'euros la construcción d'una nueva base de mantenimientu ferroviariu n'El Berrón (Siero ), un entamu que, según Tresportes, "refuerza'l papel estratéxicu d'esti enclave dientro de la rede asturiana"

Según el mesmu Ministeriu, la instalación va axuntar “nunes modernes y completes instalaciones, toles dependencies y equipos téunicos y humanos necesarios”, en mires de meyorar la eficiencia de los llabores de caltenimientu de la rede d'anchu métricu.

El proyeutu va permitir concentrar servicios qu'anden anguaño espardíos, porque l'entamu busca axuntar nun mesmu espaciu toles instalaciones destinaes al caltenimientu y conservación de la rede qu'anguaño tán astraes na redolada d'El Berrón.

La nueva base va allugase nuna parcela al par de la estación y va tener un accesu direutu a les víes, lo que va facilitar les intervenciones nes llínees C5 (Llaviana-Xixón) y C6 (Uviéu-L'Infiestu. En concreto, el complexu va tar formáu por trés módulos interconectaos.

Amás, la instalación va tener una dotación téunica completa. La base va acoyer el taller de trenes y l'almacén, con un espaciu esterior pa materiales de gran tamañu; una cochera con dos víes, fosu de mantenimientu, talleres y puntu llimpiu; y les dependencies destinaes al personal de caltenimientu, qu'axunten más d'un centenar d'efectivos.

Dende'l Ministeriu destaquen qu'estes instalaciones van tar “dotaes de los medios más avanzaos” y van permitir “incrementar la eficiencia de les operaciones al tiempu qu'optimiza les xeres de caltenimientu”.

Amás, El Berrón refuerza'l so pesu dientro de la rede ferroviaria autonómica, yá qu'acueye tamién, dende 2024, un anováu Centru de Regulación de Circulación Multi-rede, qu'integra la xestión de les redes convencional y d'anchu métricu n'Asturies. Esti fechu, xuníu a la nueva infraestructura, fai que se convierta asina nun centru neurálxicu de la rede ferroviaria asturiana".

La obra enxaretase nel Plan de cercaníes d'Asturies, que moviliza 1.482 millones d'euros pa la modernización de la rede. Dientro d'esti programa, el Ministeriu recuerda otres actuaciones de recién, como'l zarramientu de tramos de vía o la renovación de pasos a nivel, en mires de reforzar la capacidá y fiabilidá del sistema ferroviariu.

Amás, estes inversiones contribúin a los Oxetivos de Desenvolvimientu Sostenible, especialmente en materia de crecimientu económicu ya infraestructures, según sorraya'l Gobiernu.

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