Les hores perdíes por fuelgues n'Asturies disparáronse hasta los 5,7 millones l'añu pasáu: estos son los motivos

Les hores perdíes por fuelgues disparáronse n'Asturies a lo llargo del añu pasáu y superaron los 5,7 millones, la cifra más alta de los 13 años postreros, según los datos de conflictividá llaboral arrexuntaos pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos (Sadei) a partir de los rexistros del Principáu y del Ministeriu de Trabayu.

A lo llargo del añu pasáu contabilizáronse n'Asturies 33 fuelgues, una cifra inferior a la del añu anterior (39) y nos niveles d'años precedentes (31 en 2023 y 30 en 2022). Sicasí, el númberu de trabayadores que secundaron les fuelgues en 2025 algamó los 12.715, mui percima de los rexistros de los años anteriores, que se movieron ente los 2.282 trabayadores de 2022 y los 3.112 de 2023.

El fuerte aumentu de los trabayadores en fuelga en 2025 tien que ver con que les convocatories de paru afectaron a sectores con un volume altu d'empléu. Asina, en 2025 hubo fuelgues n'Asturies nel sector de la educación, con paros nes escueles públiques y concertaes, y nos centros públicos de 0 a 3 años. Tamién hubo paros nel sector de la sanidá y nel del tresporte urbanu de viaxeros per carretera.

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El fuerte aumentu de trabayadores afectaos por fuelgues provocó que'l númberu d'hores de trabayu perdíes se disparare perriba de los 5,78 millones en cuenta de les pocu más de 102.000 hores de 2024. El datu del añu pasáu ye'l más altu rexistráu n'Asturies dende 2012, cuando se contabilizaron 6.914 hores perdíes, según los datos de Sadei.