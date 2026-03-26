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La Preba de la Sidra d'Uviéu busca imaxe col so primer concursu de cartelos

El ganador recibirá un premiu de 600 euros y el plazu de presentación de trabayos va permanecer abiertu hasta'l 15 d'abril

La sidra riega la fiesta nuna &quot;Preba&quot; na cai Gascona d'Uviéu.

La sidra riega la fiesta nuna "Preba" na cai Gascona d'Uviéu.

Pelayo Méndez

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Gascona busca cartel pa la so gran cita sidrera. L'Asociación d'Hosteleros "El Bulevar de la Sidra" convocó'l primer concursu de cartelos anunciadores de la XXVI Preba de la Sidra, en mires d'escoyer la imaxe oficial d'una de les celebraciones más emblemátiques del calendariu festivu asturianu, que se va celebrar el domingu 7 de xunu a partir de les 12.00 hores.

El certame ta abiertu a artistes nacionales ya internacionales, que van poder presentar una única obra orixinal ya inédita, ellaborada con téunica llibre. Les propuestes tendrán de reflexar la esencia de la cai Gascona, incorporando elementos como la cultura asturiana, la sidra escanciao, la gastronomía tradicional o l'ambiente festivu carauterísticu de la Preba.

El plazu de presentación de trabayos va permanecer abiertu hasta'l 15 d'abril a les 23.59 hores. Los cartelos tendrán d'unviase en formatu dixital PDF per corréu electrónicu, xunto cola documentación requerida, tal qu'establecen les bases del concursu. El xuráu va valorar aspeutos como la creatividá, la calidá artística y la capacidá de representar l'espíritu del eventu. El cartelu ganador va recibir un premiu de 600 euros y va convertise na imaxe oficial de la fiesta, amás de formar parte d'una esposición xunto a otres obres escoyíes.

Con esta iniciativa, l'asociación refuerza la so apuesta pola participación cultural y la creatividá, implicando a artistes y diseñadores nuna celebración que cada añu convierte a Gascona n'epicentru de la tradición sidrera.

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