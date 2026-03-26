El Principáu crea la marca "Alfaya", un sellu pa empreses qu'usen l'asturianu
S. C.
El Principáu publicó la selmana pasada nel so Boletín Oficial, el BOPA, la resolución na que s'aprueba l'usu del distintivu "Alfaya, marca asturiana d'usu llingüísticu", impulsáu pa reconocer a les empreses qu'incorporen l'asturianu y l'eonaviegu nel desarrollu de la so actividá profesional.
La iniciativa tien como oxetivu afitar la normalización llingüística como un valor añedíu na comunicación, la identidá corporativa y la responsabilidá cultural del texíu empresarial asturianu. Foi anunciada'l branu pasáu, nuna xunta con representantes de l'Asociación d'Empreses y Profesionales pol Asturianu.
Col distintivu pretende identificase a los qu'usen les llingües propies d'Asturies nel desenvolvimientu de la so actividá profesional na comunidá autónoma, asina como reconocer el grau de normalización del usu, presencia y xestión del asturianu o eonaviegu nel ámbitu empresarial del n'Asturies.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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