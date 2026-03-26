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El Principáu crea la marca "Alfaya", un sellu pa empreses qu'usen l'asturianu

Alfaya.

Alfaya. / EP

S. C.

El Principáu publicó la selmana pasada nel so Boletín Oficial, el BOPA, la resolución na que s'aprueba l'usu del distintivu "Alfaya, marca asturiana d'usu llingüísticu", impulsáu pa reconocer a les empreses qu'incorporen l'asturianu y l'eonaviegu nel desarrollu de la so actividá profesional.

La iniciativa tien como oxetivu afitar la normalización llingüística como un valor añedíu na comunicación, la identidá corporativa y la responsabilidá cultural del texíu empresarial asturianu. Foi anunciada'l branu pasáu, nuna xunta con representantes de l'Asociación d'Empreses y Profesionales pol Asturianu.

Alfaya.

Alfaya. / EP

Col distintivu pretende identificase a los qu'usen les llingües propies d'Asturies nel desenvolvimientu de la so actividá profesional na comunidá autónoma, asina como reconocer el grau de normalización del usu, presencia y xestión del asturianu o eonaviegu nel ámbitu empresarial del n'Asturies.

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