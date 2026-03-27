El dueñu de Rioglass Solar planifica trés parques de bateríes n'Asturies: estos son los allugamientos
Dos almacenes van instalase n'Uviéu, ún d'ellos yá tien permisos, y otru en Mieres
Sixto Cortina (Traducción)
Atlántica, el grupu dueñu de Rioglass Solar, con fábrica d'espeyos cilindroparabólicos en Mieres, planifica la instalación de trés parques d'almacenamientu d'eletricidá con bateríes n'Asturies, dos d'ellos n'Uviéu y unu en Mieres.
"Llevamos munchos años n'Asturies y l'almacenamientu ye una forma de diversificar l'actividá d'Atlántica", señaló Pablo del Prado, direutor d'Almacenamientu d'Atlántica, nunes xornaes téuniques celebraes en Xixón.
De los trés proyeutos de parques de bateríes que remana'l grupu n'Asturies, el más avanzáu ye'l denomináu Bess Hornero, que yá tien autorización previa y de construcción pa instalase nuna parcela industrial de Pontón de Vaqueros, n'Uviéu. Esti almacén d'eletricidá va tener una potencia de 15 megavatios y va conectase a la subestación de La Corredoria.
Atlántica tamién ta tramitando un parque de bateríes denomináu Raitán pa Sovilla, en Mieres, onde s'alluga la fábrica de Rioglass Solar. Sicasí, Pablo del Prado señaló qu'esti proyeutu escarez entá de permisu d'accesu y conexón a la rede.
El tercer parque de bateríes entamáu allúgase en San Esteban de les Cruces, n'Uviéu, nuna parcela de suelu non urbanizable, lo que nun concasa coles llimitaciones d'ordenación impuestes pol Principáu. Sicasí, Atlántica considera qu'esi suelu ta degradáu y que puede acoyese a les esceiciones d'autorización.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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