La patronal asturiana d'hostelería yá nun cuenta con qu'haya crecimientu y espera que la campaña turística "nun seya peor que la del añu anterior" polos efectos de la guerra
El presidente d'Otea señala que l'impactu entá nun se va notar en Selmana Santa, anque lu esmolecen les "restricciones" nel AVE a Asturies
Sixto Cortina (Traducción)
Los efectos de la guerra van notase nel turismu n'Asturies. La patronal Otea yá cunta con ello y por eso'l so presidente, Javier Martínez, allampa por que la campaña qu'entama con esta Selmana Santa y que va siguir col branu "nun seya peor que la del añu anterior".
La palabra crecimientu de la que se falaba a primeros d'añu quedó en cuarentena delantre de los efectos económicos de la guerra, que yá se nota nunos precios de los carburantes que van tener efectos nos desplazamientos. Sicasí, el presidente d'Otea considera que l'efectu entá nun se va notar en Selmana Santa.
"Pa esta Selmana Santa sí pueden afectanos otros temes como les restricciones nel serviciu ferroviariu de l'alta velocidá (AVE) que conecta Asturies poles obres, pero entá ye llueu pa que se noten los impactos pola guerra", señaló Javier Martínez, que reconoció que de cara al branu la situación camuda y que si s'allarga'l conflictu sí va impactar na principal campaña turística del añu. Por eso, el presidente de Otea tien enfotu en que "esta campaña nun seya peor que la del añu anterior".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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