Educación entama una nueva serie d'informes pa midir la calidá del sistema asturianu col güeyu puestu na Axenda 2030

La Conseyería d'Educación empezó va unos díes cola publicación d'una nueva serie d'informes centraos nel oxetivu de desarrollu sostenible 4 (ODS-4) de l'Axenda 2030, que plantega garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidá. Los documentos tán disponibles nel portal Educastur ya incorpórense a la coleición d'Informes d'evaluación del sistema educativu asturianu, qu'algama el so décimu aniversariu.

Según espliquen dende'l Principáu, esta nueva llinia, que va llevar por títulu "Informes pa una Educación de calidá", busca enxaretar los estudios fechos n'Asturies col marcu internacional de l'Axenda 2030. Con ello, pretende ampliase l'enfoque de los analises yá esistentes, incorporando como referencia los compromisos globales en materia educativa.

El primer informe d'esta serie, que fai'l númberu 42 de la coleición, centrase nos programes de diversificación curricular nos centros del Principáu. El trabayu foi ellaboráu pola investigadora María Begoña Cañete, xunto a Alejandro Rodríguez-Martín, y entámala col impactu d'esti tipu de midíes nel sistema educativu asturianu.

La Conseyería cuenta con que los próximos informes se pongan con delles metes del ODS-4, como l'accesu a la educación infantil, la finalización de la enseñanza obligatoria, la formación profesional y superior, la igualdá de xéneru, l'atención a la diversidá o les condiciones del profesoráu de les infraestructures educatives.

La coleición d'informes entamó en febreru de 2016 con un estudiu sobre la relación ente'l tiempu dedicáu a los deberes y los resultaos académicos. De magar, el Serviciu d'Ordenación Académica y Evaluación Educativa ellaboró dellos trabayos cada añu, dalgunos d'ellos en collaboración con espertos esternos.

Estos documentos tuvieron espardimientu nel ámbitu educativu y utilícense como ferramienta d'analís sobre dellos aspeutos del sistema autonómicu, anque'l so algame y aplicación práutica dependen darréu de les polítiques que s'adopten en cada momentu.

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