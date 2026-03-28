Les diferencies nel paru n'Asturies: la tasa de los estranxeros dobla la del restu de la población

La tasa de paru de los estranxeros que viven n'Asturies dobla la que tienen los españoles. Nel casu de los primeros, la tasa ye del 16,51%, en cuenta del 8,83% de los segundos, según los datos de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA) qu'ellabora l'Institutu Nacional d'Estadística (INE).

Dientro de la tasa de paru de los estranxeros residentes n'Asturies hai diferencies bultables en función de la procedencia. Asina, nel casu del los estranxeros procedentes de la Unión Europea la tasa ye del 10,42%, mentanto que nel casu de los estranxeros de países non pertenecientes a la UE la tasa xube hasta'l 18,08%.

La población activa d'Asturies, asitiada en 475.100 persones, ta creciendo nos últimos años gracies a la llegada de población estranxero, que yá contribuyó en 2025 con un total de 42.000 persones, 7.700 más que l'añu anterior. D'esos 42.000 activos de fuera d'España, 35.100 tán ocupaos y 6.900 en paru. La tasa de desempléu ye del 16,51%.

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