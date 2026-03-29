La guerra n'Oriente Mediu yá solmena les previsiones de crecimientu p'Asturies: pierde dos décimes de PIB

La guerra n'Oriente Mediu y los sos efectos económicos yá se noten nes previsiones de crecimientu p'Asturies. El serviciu d'estudios BBVA Research rebaxó la so previsión d'incrementu del productu interior brutu (PIB) pa esti añu nel Principáu en dos décimes, del 2,2% al 2%. El gabinete d'estudios señala que les comunidaes del norte d'España, más industriales y esportadores, podríen mostrar un menor dinamismu esti añu, afectaes pol encarecimientu enerxéticu, la debilidá europea y l'aumentu de los aranceles.

Pa 2027, BBVA Research señala que podría producise daqué recomposición del crecimientu asturianu, con una recuperación relativa de les rexones industriales si meyora la demanda europea y la inversión. Ello ye que pa 2027 alzó en cuatro décimes, del 2 al 2,4% la previsión d'aumentu del PIB p'Asturies.

Pal conxuntu del país, BBVA Research caltien la so previsión de crecedera pa esti añu nel 2,4%, sostenida poles comunidaes turístiques y de servicios, mentanto que pa 2027 revisólu al alza en cuatro décimes, del 2% al 2,4%, igual que p'Asturies.

Según estes estimaciones, les comunidaes que taríen esti añu a la cabeza en crecimientu económicu seríen Comunidad Valenciana, con un 3%; Comunidá de Madrid, con un 2,7%, y Baleares, Canaries y Murcia, con un 2,5% nos trés casos, mentanto qu'a lo cabero taríen Castiella y Lleón y Estremadura, con un 1,8% en dambos casos, y Aragón, con un 1,9%.

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