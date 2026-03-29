La orixinal esposición en Cangas del Narcea que nun se puede perder: la historia minera cobra vida al traviés de Playmobil
L'Aula Asociación Memoria Minera acueye, hasta'l próximu 19 d'abril, una amuesa gratuita y familiar que rinde homenaxe al pasáu industrial de la comarca per aciu de los populares moñecos articulaos
Sixto Cortina (Traducción)
Cangas del Narcea axunta a la so ufierta cultural una propuesta tan orixinal como didáutica que promete atraer a públicos de toles edaes. Sol títulu "Playmineros: la evolución de la minería", l'Aula Asociación Memoria Minera, asitiada na céntrica cai Pelayo, entamó una singular esposición temporal protagonizada poles emblemátiques figures de Playmobil. L'amuesa, qu'abrió les sos puertes el 20 de marzu pasáu, y va permanecer instalada hasta'l próximu 19 d'abril de 2026, propón un percorríu históricu y visual pol oficiu mineru sol suxerente lema "la minería como nunca la vieres".
Esta iniciativa cultural preséntase como una oportunidá escelente p'averar el patrimoniu industrial y la memoria histórica de les cuenques mineres a les nueves xeneraciones per aciu d'un formatu lúdicu y accesible. La organización diseñó la esposición pensando espresamente nel disfrute de tola familia, estableciendo amás que l'accesu al recintu seya de baldre dafechu. Pa facilitar la llegada de visitantes locales y turistes, l'espaciu caltien les sos puertes abiertes nos fines de selmana. L'horariu regular de visites toma dende los vienres de tarde, de 17.00 a 19.00 hores; los sábados en dos turnos, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 hores; y los domingos n'horariu matinal, de 11.00 a 13.00 hores.
Amás, en mires d'acoyer a colectivos interesaos n'afondar nesta temática, los promotores de l'amuesa ufierten la posibilidá d'acutar visites pa grupos fuera del horariu d'apertura habitual. Pa ello, los interesaos tienen de xestionar les sos reserves con antelación.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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