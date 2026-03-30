Asturies, tercer comunidá en 2025 en prevalencia de violencia machista

El balance anual del Conseyu Xeneral del Poder Xudicial, al traviés del Observatoriu contra la Violencia Doméstica y de Xéneru, contabilizó 49 muyeres asesinaes por violencia de xéneru n'España en 2025, dientro d'una serie histórica qu'axunta 1.342 víctimes dende 2003. N'Asturies rexistraronse dos feminicidios, en Llangréu y en Llaviana, lo que fixo xubir la tasa de prevalencia na comunidá al respeutive de 2024, cuando nun hubo muerte nenguna. Esa tasa ponse en 2025 en 4,8 víctimes mortales por millón de muyeres de 15 o más años, namás per detrás d'Estremadura y La Rioxa.

Anque'l promediu anual en toa España baxó al respeutive de los primeros años, con 71 muertes en 2003 y un máximu de 76 en 2008, el CXPX sigue considerando la cifra "intolerable".

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