Cierra'l grupu de carbón de la central d'Aboño, clave pal suministru eléctricu d'Asturies a lo llargo de 52 años

EDP España prepara'l zarru del grupu 1 de carbón d'Aboño, qu'a lo llargo de 52 años foi clave pal suministru eléctricu d'Asturies. La instalación dio'l so últimu serviciu importante tol añu pasáu, cuando incrementó les sos hores de funcionamientu pa sustituyir l'actividá del grupu 2 d'Aboño mientres s'entamaben les obres d'adaptación de la so caldera pa cambiar el carbón por gas natural como fonte d'enerxía.

Nel casu del grupu 1 d'Aboño, el más antiguu (púnxose a funcionar en marzu de 1974 con una potencia instalada de más de 365 megavatios), nun va haber reconversión a gas. EDP España presentó esti mes delantre del Ministeriu pa la Transición Ecolóxica y el Retu Demográficu'l proyeutu d'evaluación ambiental pal zarru de la instalación.

N'Aboño yá nun va haber posibilidá de xenerar eletricidá con carbón, colo que l'únicu grupu que va siguir quemando'l mineral n'Asturies va ser el 3 de la central de Soto Ribera, propiedá tamién d'EDP. Nesi casu, la planta va siguir disponible y ensin fecha de clausura pa reforzar la seguridá del suministru nel área central d'Asturies. El lentu desenvolvimientu de les enerxíes anovables n'Asturies, les carencies na rede eléctrica nel centru (onde tán pendientes dende fai cerca de dos décades les llinies y subestaciones del denomináu "aniellu central") y el fuerte consumu eléctricu industrial faen que Soto 3 siga dando, dacuando, un serviciu pa les restricciones téuniques, el conxuntu d'axustes qu'a diariu decide l'operador del sistema (Rede Eléctrica d'España) pa encontiar la garantía de suministru naquellos puntos onde fai falta.

Nesi contestu, EDP nun puede cerrar Soto 3, pero sí ta pescanciando un cambiu de teunoloxía que-y permita dar l'adiós definitivu al carbón n'Asturies. N'estudiu ta la posibilidá de reconvertir Soto 3 a gas natural, lo mesmo que se fexo con Aboño 2 dempués d'una inversión de más de 40 millones d'euros, pero nun ye la única alternativa que ta sopesando EDP.

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