Los Cosmen ponen al CEO d'Alsa, Paco Iglesias, de cabezaleru de la matriz británica Mobico
Mobico tenta replicar el modelu d'ésitu de la empresa d'orixe asturianu, que ye'l principal motor de crecimientu del grupu
Sixto Cortina (Traducción)
El grupu de tresporte de viaxeros Mobico, que ye la matriz británica d'Alsa y que tien como principal accionista a la familia asturiana Cosmen, va nomar nuevu conseyeru delegáu (CEO) a Paco Iglesias, que ye l'actual CEO d'Alsa. La compañía d'orixe asturianu convirtióse nel principal motor de crecimientu de Mobico, en cuenta del restu de los sos negocios en Reinu Uníu, Alemania o Estaos Xuníos, y el grupu pretende asumir el so modelu de xestión.
Iglesias va asumir el puestu esti 1 d'abril, mentanto que'l presidente executivu de Mobico, Phil White, va caltener el cargu hasta'l 30 de setiembre, cuando va perder la so condición d'executivu, quedando como presidente.
Amás de ser CEO d'Alsa, el futuru máximu executivu de Mobico exercía de xefe d'Operaciones de la matriz británica dende febreru de 2025. Xunióse a Alsa en 1991 y dende los puestos de direición pilotó la espansión de la empresa asturiana n'España, Portugal, Suiza, Marruecos o Arabia Saudita, y la so diversificación. Nel marcu d'esti crecimientu d'Alsa y la so mayor importancia dientro del grupu Mobico, la compañía británica anunció apocayá que les operaciones d'autocares nel so mercáu local (Reinu Uníu) quedaríen integraes baxo Alsa.
"La mio prioridá como conseyeru delegáu va ser aprovechar esi impulsu, brindando un serviciu al veceru de primera clase y, al empar, meyorando'l nuesu desempeñu operativu y calteniendo la nuesa disciplina financiera", señaló esti día Paco Iglesias.
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