Soledá, ansiedá y depresión: asina respuende'l Teléfonu de la Esperanza a miles de llamaes cada añu y asina se cunta en Salas
Esti recursu, que se sopelexó nes Xornaes de la Salú salenses, atendió en 2025 cerca de 10.000 llamaes arreyaes a estremaos problemes de salú mental
Sixto Cortina (Traducción)
Raquel Collada, téunica de proyeutos de l'asociación Teléfonu de la Esperanza d'Asturies (el 717), impartió'l xueves pasáu una ponencia nel marcu de la novena edición de les Xornaes de Salú de Salas. Nella, Collada dio cuenta del llabor que s'entama nel Teléfonu de la Esperanza, que se centra na prevención y promoción de la salú emocional les 24 hores del día los 365 díes d'añu. Ye un serviciu d'atención que lleva funcionando mediu sieglu nel Principáu.
"Esti teléfonu ta disponible pa toles persones que tán pasando por cualesquier tipu de crisis emocional", declaró Collada, qu'esplicó qu'ente otros recursos, ponse a disposición de los usuarios atención individualizada con psicólogos voluntarios, talleres y sesiones grupales.
El Teléfonu de la Esperanza, tal qu'apuntó Collada, ta entamáu por un equipu de voluntarios que, en recibiendo una formación pola asociación, ta especializáu na acoyida y escucha activa de les persones que faen usu del teléfonu.
Namás en 2025, el Teléfonu de la Esperanza atendió 9.474 consultes telefóniques, ente les que s'incluyeron casos de soledá, ansiedá, depresión y tentatives suicides. Amás, tal qu'apuntó Collada, l'atención a usuarios xóvenes creció nos últimos años, especialmente al traviés del serviciu del chat.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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