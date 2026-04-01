La Descarga yá puede vivise tol añu en Cangas del Narcea por aciu de la realidá virtual

La Descarga virtual conviertese n'otru recursu turísticu más de Cangas del Narcea. Dende la fin de selmana pasada, el públicu puede yá disfrutar de la esperiencia inmersiva de conocer dende dientro esti espectáculu pirotécnicu que fai cimblar cada 16 de xunetu la villa canguesa, nes fiestes del Carmen y la Madalena.

El proyeutu de realidá virtual afalólu'l Conceyu de Cangas del Narcea en collaboración cola Comisión de Festexos canguesa (Cofeca) y la Sociedá d'Artesanos, entidá organizadora del espectáculu pirotécnicu, y diose a conocer peles navidaes con una selmana de puertes abiertes, que tuvieron munchu éxitu de visitantes.

Disponible na Oficina de Turismu

Agora la esperiencia va tar disponible pa disfrutala na oficina de Turismu, asitiada na plaza La Oliva, de martes a sábadu, de 11.00 a 14.00 hores y de 16.00 a 19.00 hores, y los domingos namás nel horariu de mañana. Amás, mangar les gafes de realidá virtual pa poder disfrutar de la Descarga dende sitios imposibles físicamente va tener un costu. La Comisión de Festexos punxo un preciu d'entrada de 5 euros y la recaudación va sirvir pa invertir na organización de los festexos del Carmen y la Madalena.

La conceyala de Festexos, Alba García, señala que "depués del ésitu de les xornaes de puertes abiertes, queremos entamar esti nuevu recursu nuna fecha na que Cangas s'enllenará de turistes" y dizse convencida de que la propuesta va espertar l'interés de los visitantes "y que va ser una esperiencia inolvidable que van querer vivir sobre'l terrén el 16 de xunetu".

Vídeu de la Descarga 2025

Lo que puede vese al traviés de les gafes de realidá virtual ye una grabación de la Descarga dende los estremaos puntos d'interés que tien l'espectáculu y a los que ye imposible aportar de forma presencial, como ye l'epicentru del disparu nel Prau del Molín o tar al llau de los tiradores, lo que fai que l'espectador nun ye namás que pueda ver, sinón tamién sentir esta singular oración de pólvora n'honor a la Virxe del Carmen.

El proyeutu tuvo un presupuestu de 18.000 euros y el trabayu desarrollólu'l productor audiovisual Xurde Margaride. A lo llargo de dos años fixéronse grabaciones de prueba y na Descarga de 2025 grabóse tol material que puede visualizase al traviés de les gafes de realidá virtual.

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