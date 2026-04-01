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Menos partos prematuros y una tasa reducida de cesárees: los bonos datos de natalidá nel HUCA "magar l'aumentu na complexidá de los embaranzos"

L'hospital uvieín atiende cuatro de cada diez nacencies n'Asturies, con una población xestante "cada vez más complexa"

Más del 14% de les muyeres xestantes que reciben atención pasen de los 40 años

Un bebé en cuellu.

Un bebé en cuellu.

Alicia García-Ovies

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Los partos prematuros menguaron nel Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) cinco puntos l'añu pasáu, pasando de 13,8% al 8,3%, "magar l'aumentu na complexidá de los embaranzos". Los datos conseñen el trabayu desenvueltu pel área d'Obstetricia p'afitar los sos bonos resultaos nos principales indicadores de calidá asistencial, destaquen nel Principáu.

Anguaño, l'HUCA atiende cuatro de cada diez nacencies que se producen n'Asturies y los indicadores reflexen qu'esti enclín va al alza nos últimos años. “Esta medría reflexa l'enfotu de la población y la capacidá del centru p'asumir casos de mayor complexidá clínica”, rescamplen.

Nesti sentíu, más del 14% de les muyeres xestantes que reciben atención nel hospital pasen de los 40 años, un porcentaxe que supera en cuatro puntos la media nacional n'hospitales de tercer nivel (centros d'alta complexidá qu'ufierten atención especializada, teunoloxía avanzada y subespecialidades).

Profesionales del área de Obstetricia del HUCA.

Profesionales del área d'Obstetricia del HUCA. / PdA

Esti perfil clínicu, espliquen, “asóciase a una mayor incidencia de diabetes xestacional, hipertensión, ya insuficiencia placentaria, lo qu'esixe una vixilancia maternofetal intensiva”. Magar estes circunstancies, “l'asistencia protocolizada y multidisciplinar del embaranzu llogró menguar el númberu de partos prematuros”.

Doble de bebés prematuros estremos

Nesti campu, ún de los principales retos de los profesionales sanitarios ye l'atención a los bebés prematuros estremos, esto ye, aquellos que nacen ente les selmanes 22 y 28 de xestación. Nel HUCA, la incidencia de la prematuridá estrema dobla la media de los hospitales nacionales, con un 0,6% en cuenta del 0,3%.

Estos casos requieren “una coordinación altamente especializada, disponibilidá inmediata de cuidaos intensivos y protocolos d'actuación mui estrictos”.

En datos xenerales, el 88% de les muyeres atendíes n'Uviéu tienen partu vaxinal y la tasa de cesárees ponse nel 11,6%, menos de la metá que la media nacional y bien per debaxo de la d'otros hospitales de tercer nivel. En situaciones especiales, como l'embaranzu xemelar, trés de cada cuatro partos rematen per vía vaxinal.

La tasa de nacencies vaxinales naturales aumentó hasta'l 69%, depués d'una evolución sostenida a lo llargo de la última década, y namás a una de cada diez muyeres-yos fae falta la episiotomía, lo que reflexa “la sólida implantación de práutiques basaes na evidencia y un enfoque respetuosu cola fisioloxía del partu”.

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