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Abril de turismu en Grau, con visites empobinaes gratuites pa conocer los sos palacios indianos, el cascu históricu y los museos de la villa

El día 4 hai dos percorríos previstos y el 5 podrá vese la Colección Historia de la Fotografía de la mano del so propietariu, Corsino Fernández

Les siete maravíes indianes de Grau, n'imaxes

Les siete maravíes indianes de Grau, n'imaxes

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Las siete maravillas indianas de Grado, en imágenes / P. T.

Paula Tamargo

Sixto Cortina (Traducción)

Grau

Abril con actividaes turístiques gratuites en Grau, con feches y horarios estremaos pa que naide qu'allampe por ello quede ensin disfrutar d'una visita empobinada a los estremaos atractivos qu'ufierta'l patrimoniu de la villa. Como cada mes, l'área municipal de Turismu programó los percorríos pel cascu históricu, l'arquitectura indiana o los museos, toos de baldre y duraciones d'ente 50 minutos y hora y media aprosimao, en función del itinerariu que s'escueya.

Les visites empobinaes al cascu históricu, qu'inclúin la Capiya de los Dolores y la sede Llagar de Sidra del Muséu Etnográficu y d'Historia de Grau, pueden facese hasta en seis feches distintes n'abril. En concretu los díes 4, 11, 15, 18, 22 y 25. En tolos casos la duración ye de 50 minutos, empiecen a les 12.00 hores y fai falta reserva previa al traviés de la Oficina de Turismu (636 90 90 88/ @turismo\@ayto-grau.es).

Los percorríos de mayor duración, d'hora y media, aquellos que nun visiten namás el cascu históricu sinón tamién l'arquitectura indiana, van ser n'abril los díes 4,11,18 y 25. La hora d'entamu, les 12.00. Tamién nesti casu fai falta la reserva previa. Los palacetes vense dende l'esterior, porque son propiedaes privaes.

Per otru llau, el día 8 d'abril va haber una visita empobinada a la sede Villa yá Mercáu del Muséu Etnográficu y d'Historia de Grau, con una duración d'una hora y empiezu a les 12.00. Fai falta reserva previa.

Como cada primer domingu de mes, el día 5 d'abril ta prevista la visita empobinada a la Colección Historia de la Fotografía de Corsino Fernández Fanjul. Dura una hora, empieza a les 12.00 y nesti casu nun hai qu'acutar: basta con presentase nel palaciu Fontela, na cai Eduardo Sierra, a la hora indicada y nel hall del edificiu recíbelu al visitante'l personal de la Oficina de Turismu.

La Cardosa

La visita a la sede de La Cardosa del Muséu Etnográficu y d'Historia de Grau, dedicada a la cultura tradicional y qu'acueye tamién la Colección de la Guerra Civil, puede realizase de manera llibre los miércoles, de 16.00 a 18.30 hores. Pa facer una visita empobinada puede consultase la disponibilidá na Oficina de Turismu.

A lo último, puede conocese la Colección Acordiones, de Felipe Rubial, el 19 d'abril a les 12.00 hores. Dura una hora, nun fai falta reserva previa y recíbese a los visitantes nel palaciu Fontela direutamente pa entamala.

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