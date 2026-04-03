El conceyu de Cuaña reconoz a la Banda de Gaitas "El Trasno" como guardianes de la tradición y el folclore asturianu

La Banda de Gaitas "El Trasno", nacida en Cuaña en 1999, na Escuela de Música Municipal baxo la direición del reconocíu músicu Javier Tejedor, recibió'l domingu pasáu'l máximu galardón qu'apurre'l conceyu "Profetas en nuestra tierra". Un reconocimientu que s'apurrió nel marcu de la Feria Agroarte y qu'estrema a los integrantes de l'agrupación musical "como guardianes d'historia, como defensores de tradición, como divulgadores d'un legáu que nun tien preciu", destacó l'alcaldesa, Rosana González, nel so discursu.

"La so misión pasa por conocer la música, la tradición y el folclor pa sopelexar un patrimoniu cultural onde'l pasáu da la mano a nueves composiciones qu'homenaxeen pueblos, llugares, paisanaje", reconoció-yos l'Alcaldesa, qu'insistió na so figura de guardianes de "un legáu tradicional onde les pieces y les melodíes pa gaita, acordión diatónicu, pandereta y percusión ganen vida con cada ensayu, con cada actuación".

"Un gran honor"

Un galardón que foi recibíu pola banda con "allegría" y como un "gran honor", agradeció Javier Tejedor, qu'aseguró que'l desenvolvimientu del actu foi "mui emotivu" y permitió'l realcuentru d'antiguos componentes de la banda y de los representantes municipales que pasaron pel Ayuntamientu a lo llargo de los 28 años que lleva arreyáu al conceyu y a la so Escuela de Música, un tiempu qu'asegura que yá lu fai sentir del conceyu.

Magar la so llarga trayectoria y del reconocimientu públicu que recibieron, la banda asegura qu'entá tien como oxetivu llegar a tola xente del conceyu y consiguir "ser reclamaos en cada fiesta que s'entame".

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