EDP estrena en Proaza les turbines hidráuliques más modernes d'Asturies

Paez un muséu d'arte contemporaneu (ello ye que recibe más de mil visitantes cada añu pola so orixinal arquiteutura brutalista, obra del uvieín Joaquín Vaquero), pero ye una de les once centrales hidroeléctriques que'l grupu enerxéticu portugués EDP tien n'Asturies. Ta en Proaza, a la vera del ríu Trubia, y acaba d'estrenar dos turbines nueves coles que, gracies a la fuerza del agua, la instalación va xenerar un 4% más d'eletricidá, al xubir de 80 a 83 xigavatios por hora (XWh) al añu, l'equivalente al consumu mediu de 24.000 llares.

Asina lo esplicó esti día Emilio Fernández, direutor de centrales hidráuliques d'EDP n'España, a lo llargo d'una visita informativa a la central de Proaza na que detalló los pormenores d'una reforma que llevó dos años y na que la compañía invirtió 4 millones d'euros. "Son les turbines más modernes qu'agora mesmo tenemos n'Asturies", remarcó Fernández.

Les de Proaza nun son les úniques turbines que va anovar EDP n'Asturies. La empresa tamién trabaya na reforma de les centrales de La Barca (Tinéu) y Tañes (Sobrescobiu). Con elles, señaló'l direutivu, "consiguimos producir más enerxía utilizando la mesma cantidá d'agua".

Los trabayos de Proaza consistieron principalmente en reemplazar per primer vegada les dos turbines coles qu'entamó la instalación en 1968, fai casi 60 años. Una remodelación na que participaron nueve empreses (ente elles, dalguna asturiana como Iturcemi) y una trentena de trabayadores.

Emilio Fernández, delantre d'una de las turbines anovaes. / Luisma Murias

En concreto, la reforma cambió los dos principales elementos de les turbines: los rodetes (les exes xiratories) y los álabes, les pales curves que regulen la cantidá d'agua qu'emburria'l mecanismu pa tresformar esa enerxía mecánica n'enerxía eléctrica. Tamién se cambiaron delles pieces de les tuberíes, de dos metros de diámetru caúna, poles qu'entra l'agua procedente del pantanu de Valdemurrio, en Quirós.

"Con estos cambios ganemos en rendimientu, eficiencia y versatilidá, y ganamos enerxía llimpio y autóctono que nun depende de fontes primaries esternes, como'l gas o el petróleu", afirmó Fernández.

Asina mesmo, EDP modernizó'l sistema de control que regula la velocidá de les turbines y el sistema d'escitación, esto ye, el mecanismu que crea'l campu magnéticu necesariu pa que funcionen les máquines.

Nestos momentos, la central de Proaza ta nún de los momentos de mayor actividá del añu, por que'l caudal fluvial algama los sos mayores niveles nos meses de xineru, febreru, marzu y abril. Dempués produzse un descensu que nun se torna hasta avientu.

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