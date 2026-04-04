La revista británica "Time Out" escoyó'l so sitiu "más guapu del mundu" y ta n'Asturies

A los asturianos nun fai falta que-yos lo digan, porque yá lo saben, pero, por si había duldes agora sábenlo nel restu del mundu. La popular revista "Time Out", editada en Gran Bretaña, acaba de designar los Picos d'Europa -un territoriu qu'Asturies comparte con Cantabria y Castiella y Lleón- como "el sitiu más guapu del mundu". La elección forma parte de la llista anual de la publicación, qu'escueye los 51 paisaxes y destinos más espectaculares y guapos del planeta. Los xueces son reporteros, cronistes y especialistes en viaxes.

Ganaderu con caballos en Cabrales. / MIKI LOPEZ

Los Picos d'Europa, famosos polos sos llagos, los sos cumes, les sos vaques paciendo y los sos praos verdes, lideren una llista na que tamién figuren sitios remotos p'Asturies como'l Parque Nacional de Komodo (Indonesia); más cercanos, como'l valle del Douru portugués; el famosu Big Sur, n'Estaos Xuníos; y el popular glaciar Perito Moreno, n'Arxentina, qu'apaez nel puestu 45, mui per detrás del conxuntu montañosu español.

Pa los cronistes de "Time Out", los Picos son ún de los cordales "más compactos del mundu" con altos cumes a más de 2.600 metros d'altura a pocos metros del Cantábricu. Falen na revista d'una "maravía xeográfica" y animen a afayar dellos requexos asturianos como Sotres, los llagos de Cuadonga, amás de facer les sos rutes de monte, ensin escaecer el Cares, y, poques gracies, tratar de ver el Picu Urriellu.

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