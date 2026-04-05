Asturies supera récors de turismu en febreru: la mayor cifra de visitantes nesi mes de la historia
Les pernoctaciones xubieron un 3% al respeutive de febreru de 2024 y el turismu rural firmó'l segundu meyor rexistru de la so serie histórica
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies recibió en febreru 102.926 turistes, la cifra más alta de la serie histórica pa esi mes, según los datos espublizaos el martes pasáu pol Institutu Nacional d'Estadística (INE). El balance reflexa un aumentu interanual del 1,9%. Les pernoctaciones punxéronse en 188.466, un 3% más qu'en febreru de 2024.
Nel ámbitu del turismu rural, el Principáu rexistró'l segundu meyor febreru de tola serie, con 9.908 viaxeros y 23.080 pernoctaciones.
Impulsu al turismu rural
L'Executivu asturianu relaciona esta evolución al entamu de los bonos de turismu rural 2026, con un periodu de disfrute qu'empezó en febreru en mires de favorecer les estancies fuera de la temporada alta.
Per otru llau, Asturies recibió en febreru 10.105 visitantes estranxeros, que xeneraron 24.065 pernoctaciones. Esta cifra representa un incrementu del 5,7% al respeutive del mesmu mes del añu anterior. Nel segmentu hoteleru, les estancies de turistes internacionales crecieron un 8,4% en comparanza con febreru de 2025.
Balance del añu
Nel acumuláu de 2026, el númberu de turistes aumentó un 1,16% en tasa interanual, hasta algamar los 189.183 viaxeros. Les pernoctaciones, pela so parte, crecieron un 4,65%, hasta les 362.913.
Nel casu del turismu rural, estos indicadores rexistraron xubíes más intenses: del 25,7% en viaxeros y del 48,25% en pernoctaciones.
Amás, l'empléu nos agospiamientos turísticos tamién evolucionó al alza. En febreru, el sector axuntó 3.722 trabayadores, un 2,3% más que nel mesmu mes de 2025.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado