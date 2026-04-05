Asturies supera récors de turismu en febreru: la mayor cifra de visitantes nesi mes de la historia

Asturies recibió en febreru 102.926 turistes, la cifra más alta de la serie histórica pa esi mes, según los datos espublizaos el martes pasáu pol Institutu Nacional d'Estadística (INE). El balance reflexa un aumentu interanual del 1,9%. Les pernoctaciones punxéronse en 188.466, un 3% más qu'en febreru de 2024.

Nel ámbitu del turismu rural, el Principáu rexistró'l segundu meyor febreru de tola serie, con 9.908 viaxeros y 23.080 pernoctaciones.

Impulsu al turismu rural

L'Executivu asturianu relaciona esta evolución al entamu de los bonos de turismu rural 2026, con un periodu de disfrute qu'empezó en febreru en mires de favorecer les estancies fuera de la temporada alta.

Per otru llau, Asturies recibió en febreru 10.105 visitantes estranxeros, que xeneraron 24.065 pernoctaciones. Esta cifra representa un incrementu del 5,7% al respeutive del mesmu mes del añu anterior. Nel segmentu hoteleru, les estancies de turistes internacionales crecieron un 8,4% en comparanza con febreru de 2025.

Balance del añu

Nel acumuláu de 2026, el númberu de turistes aumentó un 1,16% en tasa interanual, hasta algamar los 189.183 viaxeros. Les pernoctaciones, pela so parte, crecieron un 4,65%, hasta les 362.913.

Nel casu del turismu rural, estos indicadores rexistraron xubíes más intenses: del 25,7% en viaxeros y del 48,25% en pernoctaciones.

Amás, l'empléu nos agospiamientos turísticos tamién evolucionó al alza. En febreru, el sector axuntó 3.722 trabayadores, un 2,3% más que nel mesmu mes de 2025.

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