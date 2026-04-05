¿Qué va suponer p'Asturies que los horros reciban el mayor reconocimientu nacional como Patrimoniu Cultural Inmaterial?

El Conseyu de Ministros va aprobar la selmana qu'entra, esti martes 7 d'abril, a propuesta del titular de Cultura, Ernest Urtasun, el Real Decretu pol que se va reconocer oficialmente a los horros del norte de la península ibérica, ente ellos los asturianos, como "manifestación representativa del Patrimoniu Cultural Inmaterial", por ser vehículos de tresmisión y espresión simbólica d'identidá de los territorios y comunidaes nos que se llevanten.

La declaración nun ye namás un reconocimientu del valor arquiteutónicu d'estes construcciones tradicionales sinón tamién al ampliu conxuntu de conocencies, oficios, práutiques sociales y memories compartíes que les comunidaes norteñes desenvolvieron alredor d' elles.

El Ministeriu de Cultura tuvo en cuenta na concesión d'esti reconocimientu que los horros constitúin un capital cultural inmaterial "contemporaneu y complexu", productu de sieglos de tresmisión y adaptación a les necesidaes del mediu rural. Asociaos al almacenamientu de granu y alimentos, fixóse en que fueron tamién espacios simbólicos amestaos a la organización social, les tradiciones familiares y la memoria rural, desempeñando históricamente un papel esencial como espresiones d'identidá colectiva. L'oxetivu d'esti reconocimientu d'ámbitu nacional ye impulsar la preservación d'esti patrimoniu, non solo d'Asturies, sinón tamién presente en Galicia, Lleón, Cantabria y País Vascu, ya incorporalu a los procesos d'identificación, documentación, estudiu y espardimientu del patrimoniu cultural, afitando la reconocencia institucional y asegurando la so preservación y tresmisión ente xeneraciones.

Participantes nuna de les visites a los horros. / LNE

El Gobiernu d'Asturies celebró la noticia como "un finxu" pa la revalorización de los elementos constructivos más representativos y identitarios del territoriu asturianu y interpretola como una amuesa de "sofitu direutu a los sos esfuerzos pa garantizar la so preservación integral" al traviés del Plan del Horru, en víes de culminación.

La conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, manifestó que "esti reconocimientu estatal refuerza y legitima l'intensu trabayu impulsáu n'Asturies p'asegurar la pervivencia d'horros, paneres y cabazos", "un elementu que forma parte de la identidá asturiana, un iconu patrimonial que nos representa como comunidá"

Destacó que la declaración "da cumplimientu a una de les midíes del Plan del Horru aprobáu en 2023 pola Conseyería de Cultura", pa llograr la reconocencia de la cultura del horru como manifestación d'interés cultural, visibilizando y dando continuidá a les téuniques constructives y los oficios tradicionales venceyaos a él.

Anguaño, la Conseyería de Cultura trabaya na selección d'un centenar d'horros y paneres pa entamar la so declaración como bien d'interés cultural (BIC).

Cola aprobación d'esti decretu los horros ingresen nel Inventariu Xeneral de Patrimoniu Cultural Inmaterial, del que formen parte otros 15 elementos patrimoniales, ente los que figuren la Selmana Santa, l'Alzada de los vaqueiros y les espresiones culturales arreyaes a la cultura sorda y la llingua de signos española.

L'Asociación del Horru Asturianu, el Centru d'Interpretación del Horru de Güeñu, vecinos y artesanos comprometíos cola defensa d'esi patrimoniu asturianu valoraron bien positivamente la noticia, col enfotu de que va sirvir pa impulsar midíes concretes que garanticen la so preservación y una mayor conciencia ente la ciudadanía sobre la so singularidá y el so valor.

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