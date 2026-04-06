Les pites salen del confinamientu: Asturies vuelve permitir la cría d'estes aves en llibertá quitando n'ocho conceyos
Los conceyos nos que va siguir acorripiaes pol gripe aviar son Castropol, Corvera, Xixón, Gozón, Ribeseya, Tapia de Casariego, A Veiga y Villaviciosa
Sixto Cortina (Traducción)
Les pites salen del confinamientu dempués de más de cuatro meses d'encierru. La cría de pites en llibertá vuelve tar permitida dende'l miércoles pasáu n'Asturies, quitando n'ocho conceyos declaraos zones d'especial vixilancia del gripe aviar. Son Castropol, Corvera, Xixón, Gozón, Ribeseya, Tapia de Casariego, A Veiga y Villaviciosa.
Asina lo publicó esti día'l Boletín Oficial del Estáu (BOE), d'alcuerdu a una disposición del Ministeriu d'Agricultura, Pesca y Alimentación que dexa ensin efectu parcial les restricciones aprobaes el 11 de payares pa frenar la espansión d'esta enfermedá altamente infeiciosa.
La fin d'estes llimitaciones nel restu d'Asturies va permitir, amás de volver a entamar la cría al aire llibre, "celebrar certames, amueses o exhibiciones con aves cautives", según concreta el Principáu.
Sicasí, la Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria encamienta "reducir el contactu con aves silvestres y los sos escrementos, evitar la manipulación d'animales muertos o enfermos y reforzar les midíes de bioseguridá nos piteros".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado