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Les pites salen del confinamientu: Asturies vuelve permitir la cría d'estes aves en llibertá quitando n'ocho conceyos

Los conceyos nos que va siguir acorripiaes pol gripe aviar son Castropol, Corvera, Xixón, Gozón, Ribeseya, Tapia de Casariego, A Veiga y Villaviciosa

Les pites salen del confinamientu

Les pites salen del confinamientu

Jota Caral

Mónica G. Salas

Sixto Cortina (Traducción)

Les pites salen del confinamientu dempués de más de cuatro meses d'encierru. La cría de pites en llibertá vuelve tar permitida dende'l miércoles pasáu n'Asturies, quitando n'ocho conceyos declaraos zones d'especial vixilancia del gripe aviar. Son Castropol, Corvera, Xixón, Gozón, Ribeseya, Tapia de Casariego, A Veiga y Villaviciosa.

Asina lo publicó esti día'l Boletín Oficial del Estáu (BOE), d'alcuerdu a una disposición del Ministeriu d'Agricultura, Pesca y Alimentación que dexa ensin efectu parcial les restricciones aprobaes el 11 de payares pa frenar la espansión d'esta enfermedá altamente infeiciosa. 

La fin d'estes llimitaciones nel restu d'Asturies va permitir, amás de volver a entamar la cría al aire llibre, "celebrar certames, amueses o exhibiciones con aves cautives", según concreta el Principáu. 

Sicasí, la Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria encamienta "reducir el contactu con aves silvestres y los sos escrementos, evitar la manipulación d'animales muertos o enfermos y reforzar les midíes de bioseguridá nos piteros".

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