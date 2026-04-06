Un tribunal de Dubái condena a Duro a pagar 39 millones d'euros

Un tribunal de Dubái condergó a Duro Felguera a pagar 39,2 millones polos avales bancarios executaos pola empresa estatal Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), que contratara a la compañía asturiana pa construyir una central térmica na ciudá dubaití de Jebel Ali. En 2021, les partes rompieron el contratu por discrepancies nos plazos y les condiciones, y la última rabotada del conflictu llegó en forma de la mentada sentencia xudicial. Un problema que s'amesta a la delicada situación de Duro, qu'en 2025 sufrió unes perdes de 71 millones d'euros y que fía la so salvación a que los Xulgaos asturianos respuendan por el so plan de reestructuración.

L'avientu pasáu, el Bancu Islámicu de Dubái (DIB) presentó una demanda contra Duro, a la que reclamaba'l reembolsu de los avales que primeramente la entidá financiera abonara a DEWA. El 24 de marzu pasáu, los Xulgaos del emiratu condergaron a la empresa asturiana a abonar los 39,2 millones d'euros esixíos pol bancu.

La información d'esti nuevu episodiu xudicial de Duro nel estranxeru conséñase na so memoria de resultaos de 2025, unviada'l pasáu martes a la Comisión Nacional del Mercáu de Valores (CNMV). Na mesma, sicasí, la compañía asegura que fexo una provisión "que se considera suficiente d'alcuerdu a les sentencies emitíes hasta la fecha", y que ta cifrada nunos 10 millones d'euros.

Al empar, na documentación señálase que'l pleitu, que tamién se desenvuelve nos tribunales de Xixón, nun se va retomar na Xusticia asturiana hasta que los tribunales dubaitíes dicten sentencia firme.

Ente 2017 y 2020, Duro trabayó nel proyeutu Jebel Ali Power Station "K" Phase III , un ciclu abiertu alimentáu por gas de 500 megavatios. L'axudicación superó los 204 millones d'euros. Foi l'últimu macrocontratu que llogró Duro baxo la presidencia d'Ángel del Valle y consiguióse col aval del DIB cuando la compañía yá taba ensin sofitu financieru de la banca española por cuenta de les sos dificultaes económiques.

Nesi contestu, DEWA y Duro renegociaron plazos y condiciones y dende ehí surdieron les acusaciones d'incumplimientos nuna obra que, cuando s'atrulló, taba entamada nun 55%.

El de Dubái ye ún de los pleitos internacionales que Duro foi atropando nos últimos años, y que s'axunta a otros que tamién se tienen de dirimir nos tribunales, como'l d'Inernut (Rumanía) y el de Zgounder (Marruecos). Pa encarar posibles desenllaces negativos nestos postreros, la empresa asturiana tuvo prosionándose de, respeutivamente, 202,2 y 7,7 millones d'euros, tal como tamién se conseña nel informe de cuentes de 2025 unviáu a la CNMV.

Tamién ta atrulláu otru conflictu bultable, el relativu a la central de ciclu combináu de Djelfa (Arxelia), anguaño sometíu a un arbitraxe. La memoria de la empresa asturiana indica que, desque Sonelgaz suspendió'l contratu en xunu de 2024, "les partes empezaron negociaciones pa solucionar la disputa esistente, anque'l ritmu de meyora de les mesmes ye bien lentu".

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