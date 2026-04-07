Alcuentra y destrúi de forma selectiva les célules del cáncer de próstata avanzáu: asina funciona la nueva téunica de Medicina Nuclear del HUCA
El procedimientu, basáu nun radiofármacu, dirixe la radiación a les célules tumorales y embrive'l dañu nos texíos sanos
Sixto Cortina (Traducción)
L'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) incorporó una anovadora terapia con un radiofármacu capaz d'alcontrar y destruyir de forma selectiva les célules del cáncer de próstata avanzáu. Esta opción proporciona nuevos enfotos a los pacientes con enfermedá metastásica que yá nun respuenden a los tratamientos convencionales.
El serviciu de Medicina Nuclear alministró'l mes pasáu, por primer vez n'Asturies, una terapia basada en radioligandos, un tipu de fármacu que combina una molécula empobinada al tumor con un isótopu radiactivu capaz de destruyir les célules canceroses y embrivir el dañu al texíu sanu que lu arrodia. La melecina dirixise a tumores qu'espresen l'antíxenu prostáticu específicu de membrana (PSMA), un marcador presente na mayoría de los cánceres de próstata en fases avanzaes.
Ataque selectivu
Primero de recibir la terapia, los pacientes sometense a un estudiu que permite identificar con precisión les árees afectaes. Esta evaluación faese per aciu d'una prueba d'imaxe avanzada qu'utiliza un radiofármacu diseñáu pa xunise a la proteína PSMA. D'esta miente, puede reparase de manera mui preciso na presencia de la enfermedá nel organismu. Una vegada detectáu'l marcador, alminístrase'l radiofármacu, comercializáu como Pluvicto, que dirixe la radiación de forma selectiva escontra les célules malines.
Los estudios clínicos internacionales demostraron qu'esta terapia contribúi a aumentar la supervivencia, retrasar la progresión de la enfermedá y meyorar la calidá de vida de los pacientes con cáncer de próstata metastásicu. La so incorporación pon al HUCA ente los centros que lideren la implantación de tratamientos de medicina de precisión.
El cáncer de próstata ye'l tumor urolóxicu más frecuente y la tercer causa de muerte por cáncer en varones n'España. Con esta nueva terapia, l'HUCA refuerza'l so compromisu con una atención personalizada qu'amplía les opciones pa pacientes con patoloxíes avanzaes.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España
- Domingo de récord histórico en el aeropuerto de Asturias: 56 operaciones en un solo día
- Expectación en Luanco ante el estreno del nuevo abanderado de La Venia, Félix Prieto