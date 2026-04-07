La Unidá d'Hemodiálisis del Hospital Carmen y Severo Ochoa estrena certificación de calidá

La Unidá d'Hemodiálisis del Hospital Carmen y Severo Ochoa llogró la certificación de calidá UNE-EN-ISO 9001:2015, un nuevu finxu pal centru sanitariu de Cangas del Narcea. "Esti distintivu nun ye namás un diploma na paré, sinón que ye'l reflexu del esfuerzu diariu de los nuesos profesionales por ufiertar la meyor atención posible a los nuesos pacientes", señala'l direutor d'Atención Sanitaria y Coordinación Territorial del centru, Enrique Sommer.

Señala Sommer que la certificación, que yá tienen otros siete servicios como Farmacia o Anatomía Patolóxica, supon "un importante emburrión a la política de calidá del centru", amás de ser "la constatación del trabayu bien fechu dende va años, frutu d'un intensu trabayu colectivu, destacando la implicación del serviciu de Nefroloxía". Hai que recordar qu'esti serviciu nació en 1993 de la mano del nefrólogu Pedro Escalada.

"Una auditoría bien curiosa"

"El sellu de calidá, concedíu depués d'una auditoría esterna bien curiosa fecha por Aenor, conseña'l cumplimientu de los más altos estándares internacionales na xestión de procesos y l'atención integral de pacientes", señala la Conseyería de Salú, qu'indica qu'esta norma ye una de les ferramientes de xestión de calidá más reconocida a nivel internacional. "La certificación d'Hemodiálisis garantiza una metodoloxía de trabayu que pon el güeyu na seguridá de les persones, la optimización de los recursos téunicos y humanos y la evaluación constante de resultaos, enfocada a la meyora continua", apunten.

Pa llograr la certificación ficieron falta meses de trabayu de parte de los profesionales d'esti serviciu "formáu anguaño por trés nefrólogos, una supervisora d'Enfermería, nueve enfermeres y siete téunicos auxiliares en Cuidaos d'Enfermería".

Sommer conclúi que "esta acreditación implica un compromisu de revisión periódica y d'actualización constante, asegurando que l'hospital caltenga los estándares de calidá más esixentes non agora, sinón al llargu plazu".

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