Educación refuerza n'Asturies la formación del profesoráu con más de 4.000 places: competencies dixitales, recreos inclusivos...

La Conseyería d'Educación va reforzar la competencia dixital docente, el bienestar emocional y l'arriquecimientu curricular del profesoráu asturianu con un nuevu programa de formación. La convocatoria pon a disposición de los docentes 4.179 places y consta de 49 acciones, estremaes n'ocho árees temátiques.

Ente les actividaes del bloque de competencia dixital, destaca la inauguración d'un “Aula del Futuru” nel Centru del Profesoráu y Recursos (CPR) de Xixón-Oriente, que se va enxaretar dientro d'una xornada específica sobre estos espacios prevista pal 28 d'abril.

Va haber disponibles un centenar de places y l'oxetivu ye impulsar estos espacios nel ámbitu autonómicu, amás de presentar la denominada rede d'embaxadores como soporte pa los centros y averar eses metodoloxíes por aciu de la celebración de talleres práuticos.

Afalaes pol Ministeriu d'Educación, Formación Profesional y Deportes, al traviés del Institutu Nacional de Teunoloxíes Educatives y Formación del Profesoráu, estes aules nacieron “pa pescanciar les posibilidaes pedagóxiques qu'ufierta la flexibilización de los entornos educativos”. El so oxetivu ye “favorecer y aguiyar los procesos d'enseñanza y aprendizaxe con metodoloxíes actives”.

La primera d'Asturies allúgase nel Centru del Profesoráu y Recursos (CPR) d'Uviéu, y foi inaugurada en febreru de 2025.

Recreos inclusivos y arriquecimientu curricular

Otros dos bloques temáticos entámenla con cuestiones nucleares pal sistema educativu: el bienestar emocional y la salú, y la equidá y la inclusión. Nel primeru, hai cuatro propuestes sobre tertulies pedagóxiques de salú mental, el mindfulness y la salú emocional na vida y nel aula, la estratexa “NAOS” pa la nutrición, actividá física y prevención de la obesidá, y la salú bucodental.

Rescampla una xornada empobinada a 500 docentes sobre recreos inclusivos y que s'enfoca sobre manera al alumnáu con trestornu del espectru autista. Otres trés acciones entámenla coles altes capacidaes en Secundaria, la educación afeutivu-sexual en centros d'educación especial y la iniciación a la llingua de signos.

El bloque d'arriquecimientu curricular, “tamién perdemandáu pol profesoráu”, ufierta seis actividaes que van dende l'aprendizaxe cooperativu y la pedagoxía del cantu nel aula al analís de la desinformación, les noticies falses y el pensamientu críticu na era dixital.

Per otru llau, los programes de cooperación territorial, de refuerzu de la competencia llectora y matemática y el d'inclusión PROA+FSE+ van tener nesti últimu trimestre siete acciones, que van dende les estremaes evaluaciones hasta la visión de les matemátiques dende una perspeutiva emocional. El plan formativu complétase con cinco actividaes sobre ciencia y sostenibilidá, trés pa direcciones de centros y dos d'igualdá.

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