Mieres prepara actividaes y un puntu d'observación nel picu Polio pal eclipse total de sol del 12 d'agostu

Mieres quier atraer a visitantes con motivu del eclipse total de sol del próximu 12 d'agostu. El conceyu asitia na faza de mayor visibilidá d'esti fenómenu astronómicu y tien previsto mangar el puntu oficial de visualización na base del Picu Polio. Ellí va haber guíes, pa que los visitantes puedan ver l'eclipse con seguridá, y van instalase delles atracciones, convirtiendo la xornada nuna fiesta.

Primeramente, el Conceyu mierense prepara actividaes de preparación, como un taller de formación sobre eclipses y les directrices pa velu, que se va desenvolver el 4 de xunu. Tal que esplicaron dende'l gobiernu local, "pa la mesma xornada del 12 d'agostu va haber guíes d'interpretación del eclipse, food trucks y una carpa d'alcuentru", tou ello nel monte Polio, un entornu que nos últimos años ta potenciándose como zona d'ociu al aire llibre.

Preparativos

Dende la conceyalía de Turismu, el conceyal Álvaro González recalcó que Mieres "preparase yá pa la cita del 12 d'agostu, l'eclipse solar total". El picu Polio va ser "el puntu oficial de visualización", una zona que "tien bonos accesos y espaciu pal aparcamientu". Cuentase con instalar "una carpa d'alcuentru. Vamos tener guíes d'interpretación del eclipse", van ufiertase gafes pa ver el fenómenu con seguridá y tamién se va disfrutar d'ambiente festivu, con vendedores de comida y bebida.

El día 4 de xunu, amestó'l conceyal, va facese un taller "formativu, coles directrices y conseyos pa disfrutalo al máximu". "Falta poco pal eclipse", fexo González, "y preparamonos pa una xornada na que se cuenta cola llegada de munchos visitantes pa observar esti fenómenu na so máxima espresión".

Ayer

Ensin salir de la comarca del Caudal, tamién n'Ayer tán preparándose pa la cita. P'aprovechar esti fenómenu únicu, el Conceyu d'Ayer diseñó un ciclu d'actividaes astronómiques que se va desarrollar ente abril y agostu, en mires d'averar l'astronomía a profesionales, aficionaos y al públicu en xeneral, garantizando la seguridá y el rigor científicu na observación.

L'epicentru d'estes iniciatives va ser el mirador de Cotu Bellu, a casi 1.200 metros d'altitú.

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